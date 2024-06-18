Назван самый опасный регион для летнего отдыха в России

88% происшествий с отдыхающими приходится на Краснодарский край.

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Краснодарский край признан наиболее опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году в России — об этом говорится в исследовании страховой компании ВСК.

Согласно его данным, 88% происшествий приходится именно на этот регион. Чаще всего туристы сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта, включая обострение гастрита и отравления, а также заболевания ЛОР-органов: синусит, отит, фарингит и другие.

По количеству обращений в страховую компанию лидирует город Адлер, за ним идут Сочи, Лоо, Санкт-Петербург и Анапа. Наиболее безопасными направлениями для отдыха считаются Северный Кавказ, Казань, Калининград, Москва, Туапсе и Геленджик.

Ранее руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что летний отдых в люксовых отелях Турции оказался дешевле такового в Сочи.