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Назван самый популярный город для семейного отдыха на Новый год

Фото: Unsplash

Большинство россиян выбрало Сочи.

Согласно результатам исследования туроператора «Алеан», Сочи занял лидирующие позиции среди направлений для семейного отдыха на новогодние праздники. Курорт привлек внимание 55% семей, забронировавших поездку на эти даты. Популярностью пользуются как горнолыжные комплексы Красной Поляны, так и морские курорты в районе Адлера и Имеретинской низменности.

Коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах подчеркнула, что 21% семей намерены чередовать пребывание на море и в горах, распределяя время между этими локациями. Всего лишь 5% семей с детьми выбрали проживание в гостиницах Адлера и Имеретинки, планируя выезды в горы. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Москва (16% бронирований) и Санкт-Петербург (7%). Завершают список Казань и Карелия.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали главные тренды на новогодние праздники.

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