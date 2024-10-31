Назван самый популярный город для семейного отдыха на Новый год

Большинство россиян выбрало Сочи.

Согласно результатам исследования туроператора «Алеан», Сочи занял лидирующие позиции среди направлений для семейного отдыха на новогодние праздники. Курорт привлек внимание 55% семей, забронировавших поездку на эти даты. Популярностью пользуются как горнолыжные комплексы Красной Поляны, так и морские курорты в районе Адлера и Имеретинской низменности.

Коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах подчеркнула, что 21% семей намерены чередовать пребывание на море и в горах, распределяя время между этими локациями. Всего лишь 5% семей с детьми выбрали проживание в гостиницах Адлера и Имеретинки, планируя выезды в горы. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Москва (16% бронирований) и Санкт-Петербург (7%). Завершают список Казань и Карелия.

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Ранее сообщалось, что эксперты назвали главные тренды на новогодние праздники.