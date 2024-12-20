Назван ТОП-10 туристических направлений внутри России в 2024 году

На внутренние направления за минувшие 12 месяцев пришлось 73% всех полетов.

В 2024 году 73% всех полетов россиян пришлось на внутренние направления — об этом сообщили аналитики «Авиасейлс». Это несколько меньше, чем в 2023 году (77%). Эксперты также назвали ТОП-10 самых популярных туристических направлений внутри России за минувшие 12 месяцев — вот как выглядит этот рейтинг:

Москва, Санкт-Петербург и Сочи — 48% бронирований; Махачкала, Минеральные Воды и Калининград — 12% (по 4% на каждое направление); Екатеринбург и Казань — 6% (по 3%); Уфа и Самара — 4% (по 2%).

При этом самими быстрорастущими направлениями специалисты назвали Архангельск, Якутск и Кемерово.

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«Самым быстрорастущим зарубежным направлением этого года стала Япония, куда для россиян упростили процесс получения туристической визы. Бронирования выросли в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Страна попала в ТОП-20 самых популярных у российских самостоятельных туристов», — отметили в «Авиасейлс».

Ранее сообщалось, что каждый десятый участник опроса от МТС Travel собирается встречать Новый год в путешествии, а 17% респондентов отправятся в поездку сразу после праздника — подавляющая часть из них планирует во время каникул исследовать родную страну.