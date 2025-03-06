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Названа лучшая страна для первого зарубежного путешествия

Названа лучшая страна для первого зарубежного путешествия

Эксперты туристической сферы единодушно решили, что лучше всего начинать заграничные поездки с Италии.

Первое путешествие заграницу – довольно волнительный опыт. Знающие путешественники считают, что Италия является лучшей страной для начинающих туристов.

Дело не только в культурном разнообразии европейской республики: Италия является отличным транспортным узлом с регулярными рейсами и высокоскоростными поездами внутри страны. Кстати, из стран Шенгенской зоны, наиболее лояльных к россиянам, легче всего получить разрешение на въезд именно в итальянском визовом центре. 

Впечатляет и культурное наследие Италии, где из самых знаковых достопримечательностей можно назвать величественный собор Флоренции, знаменитые каналы Венеции, римский Колизей, Пизанскую башню и восставшие из пепла Помпеи. Туристам рекомендуют начинать путешествие со столицы страны – и обязательно заглянуть в Ватикан. 

Фото: Chris Czermak / Unsplash
Фонтан Треви в Риме

Причем посетить эти достопримечательности смогут туристы с совершенно разным бюджетом: в Италии есть разнообразные варианты проживания, включая хостелы и апартаменты, а поужинать кусочком вкуснейшей пиццы могут позволить себе даже самые скромные путешественники. Более свободным в своих финансах туристам следует отправиться в Милан: там находится самая дорогая улица в мире. 

Однако важно помнить, что серьёзной проблемой Италии остаются карманники. Недавно в популярном городе Пиза даже ввели «красную зону» из-за высокого уровня краж, жертвами которых часто становятся туристы. 

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