Названа самая опасная страна для путешествий в майские праздники

Рейтинг был составлен по количеству обращений по страховым полисам.

Самой опасной страной для путешествия в предстоящие праздники признали Египет.

Согласно пресс-релизу Страхового дома ВСК, на это направление в среднем приходится порядка 40% обращений по полисам – это гораздо больше, чем у любых других стран.

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Из египетских городов чаще всего ЧП регистрируют в Хургаде (60%) и в Шарм-эль-Шейхе (38%). Такое большое количество страховых случаев заставило экспертов говорить о том, что отправляться в Египет на майские праздники может быть действительно опасно.

На втором месте по количеству заявок по страховым полисам оказалась Турция с 23,2%, а на третьем Таиланд с 19,4%. Далее следуют ОАЭ (3%) и Шри-Ланка (2%). По турецкому направлению туристы чаще всего сталкиваются с проблемами в Белеке и Кемере, а в Таиланде на Пхукете и Паттайе.

А вот в России больше всего страховых обращений поступает из Адлера, Сочи и Санкт-Петербурга. Из заболеваний, путешественники чаще всего жалуются на фарингит, вирусные инфекции, и меньше всего на лихорадки.