Названа самая счастливая в мире страна

Финляндия получает этот титул седьмой раз подряд.

Финляндию вновь признали самой счастливой страной мира по версии ООН. К такому выводу пришли авторы ежегодного «Всемирного доклада о счастье».

В первую тройку самых счастливых стран вошли Дания и Исландия, а в топ-10 — Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. По словам авторов, список остается почти неизменным в течение четырех лет — со времен пандемии.

Самой несчастливой страной в этом назвали Афганистан, также внизу рейтинга оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Россия заняла в списке 72-е место.

Для определения уровня счастья в странах используются шесть ключевых факторов: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Как утверждают, многие государства прислушиваются к результатам исследования, чтобы скорректировать социальную политику.

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Публикацию нового доклада приурочили к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит уже 12 лет, каждый год с 2012-го.