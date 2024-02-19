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Названа страна для самого бюджетного отдыха на майских праздниках

Фото: Unsplash

Гоа, Индия

По словам экспертов, в Индию можно улететь за 40 000 рублей.

Россияне могут слетать в Индию на майские праздники за 40 000 рублей. Об этом пишет туристический портал TourDom.

По данным издания, сейчас у «Аэрофлота» есть бюджетные авиабилеты из Москвы в Нью-Дели. Стоимость билетов с вылетом 30 апреля и прилетом 6 мая начинается от 40 800 рублей без багажа, за него туристам придется доплатить 11 тысяч рублей. Прямой перелет на курорт Гоа обойдется дороже — 66 500 рублей на даты с 30 апреля по 8 мая (без багажа).

При этом в середине мая билеты в Нью-Дели из Москвы стоят дешевле — от 33 900 рублей (если брать с вылетом 13 и прилетом 20 мая). 

Стоимость недельных пакетных туров на Гоа в начале мая начинается от 129 000 рублей на двоих с проживанием в гостевом доме на второй береговой линии без питания. В домике на первой береговой линии можно поселиться за 134 000 рублей.

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