Названо самое популярное направление на выходные этой весной

Эксперты раскрыли топ-городов для маленьких путешествий и стоимость уикенда

Эксперты раскрыли самые популярные направления для поездки весной. Больше всего россиян запланировали отдых в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании сервисов «Купибилет» и «Авито Путешествия».

Фото: Unsplash

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Как отмечается, выходные в этом городе обойдутся в среднем в 35 800 рублей — с учетом перелета и трат на аренду жилья.

Второе место в рейтинге занял Сочи, на поездку туда придется потратить в среднем 61 200 на двоих. А третье досталось Казани — она оказалась самым «дешевым» вариантом из всех, траты на жилье и дорогу составят примерно 33 400 рублей.

Также в топ весенних выходных направлений вошли Калининград и Екатеринбург (около 37 000 рублей), Мурманск (44 000 рублей), Самара (36 000 рублей), Махачкала (41 000 рублей), Владикавказ (48 000 рублей) и Минводы (47 000 рублей за двоих).