Названо самое популярное направление приключенческого туризма в России

Популярность активных и приключенческих туров к природным достопримечательностям в России выросла на 30% с июня по сентябрь 2023 года. В этом году больше всего интереса было к Горному Алтаю.

Приключенческий туризм – это вид активного туризма, который подразумевает посещение природных достопримечательностей, нетипичных удаленных территорий, погружение в новую культурную среду и различные физические активности, такие как хайкинг, сплавы и длительные экскурсии на природе.

Как показало исследование, самым популярным направлением для приключенческого туризма в пиковый сезон с июня по сентябрь включительно стала Республика Алтай (17% от всех поездок). Еще по 16% пришлось на Дагестан и Карелию. В Топ-5 регионов, куда едут посещать природные достопримечательности, также вошли Карачаево-Черкесия с долей 9% и Иркутская область с долей 6%.

«В Республике Алтай самой главной точкой притяжения в прошедшем сезоне стало село Чемал, откуда стартует большинство маршрутов по горному Алтаю, в Дагестане – обзорная площадка Сулакского каньона, в Карелии – Мраморный парк Рускеала. Среди лидеров по приросту турпотока – Иркутская, Мурманская области и Северный Кавказ, где быстрыми темпами растет популярность Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Северной Осетии», – сообщает РСТ.

Чаще всего приключенческие поездки выбирают москвичи, но спрос на активный отдых быстро растет в регионах, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Как показало исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel и туроператора RussiaDiscovery, популярность приключенческого туризма за год выросла на 30%. Эта динамика примерно в пять раз превышает динамику роста общего турпотока по России», – говорится в сообщении РСТ.

Как отметили в РСТ, для проведения исследования был проанализирован турпоток с 1 июня по 30 сентября в 250 популярных у туристов местах более чем 25 регионов РФ.