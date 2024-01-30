Названы 10 самых популярных горнолыжных курортов в 2023 году

Рейтинг составлен на основе упоминаний и просмотров в соцсетях. Большинство самых популярных курортов находятся во Франции.

Известный французский курорт Куршевель был объявлен самым популярным горнолыжным курортом в социальных сетях в 2023 году, войдя в десятку самых «вирусных» горнолыжных курортов.

Список BonusInsider был составлен экспертами, которые определили, какие курорты получили наибольшее количество просмотров и упоминаний по хэштегам в соцсетях в 2023 году. Куршевель получил в общей сложности 976 миллионов просмотров и упоминаний.

За ним следует озеро Луиза в Альберте (Канада) и курорт Церматт в Швейцарии (второе и третье места соответственно).

На четвертом месте оказался Ski Dubai – крытый горнолыжный курорт недалеко от архипелага Пальма Джумейра в Дубае. Крытый склон расположен в торговом центре Mall of Emirates, одном из крупнейших торговых центров в мире. Он предлагает отдыхающим склон длиной 1,5 км, а дневной билет стоит 54 евро.

Рейтинг самых популярных горнолыжных курортов Фото: BonusInsider

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На пятом месте – Авориаз, который является частью горнолыжного курорта Порт-дю-Солей во Франции. Он предлагает 75 км склонов по цене 54 евро за дневной билет. Валь д'Изер во Франции занимает шестое место. Курорт располагает 300 км трасс и 79 подъемниками. Стоимость билета составляет 66 евро.

Банско в Болгарии занимает седьмое место с 75 км склонов. Замыкают десятку лидеров Лаакс в Швейцарии, занявший восьмое место, Гульмарг в Индии – на девятом месте, а десятая строчка досталась курорту Лез-Арк в Савойе, Франция.