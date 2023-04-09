В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?

На прямых и транзитных рейсах жители России могут отправиться в 72 страны.
Весной 2023 года большинство стран отменило ограничения из-за Covid-19 и вернуло условия въезда, которые были до пандемии коронавируса. Тем не менее, для туристов из России сохраняется немало сложностей, которые связаны с ограничениями в сфере авиаперевозок и выдаче виз — прежде всего, это касается европейских стран.
Тем не менее, на прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В частности, в марте для туристов открылся Китай, возобновивший выдачу виз всех типов. Антиковидные ограничения для тех, кто прибывает воздушным транспортом, уже отменил Азербайджан, а в мае все ограничения намерена снять Япония.
Куда могут полететь россияне весной 2023 года
Европа
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Австрия
|Нет
|Нужна
|Нет
Албания
|Нет
|Нужна
|Нет
Болгария
|Нет
|Нужна
|Нет
Венгрия
|Нет
|Нужна
|Нет
|Греция
|Нет
|Нужна
|Нет
Испания
|Нет
|Нужна
|Нет
|Италия
|Нет
|Нужна
|Нет
Португалия
|Нет
|Нужна
|Нет
Сербия
|Нет
|Не нужна
|Есть
Словения
|Нет
|Нужна
|Нет
Франция
|Нет
|Нужна
|Нет
Хорватия
|Нет
|Нужна
|Нет
Черногория
|Нет
|Не нужна
|Нет
Страны СНГ
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Азербайджан
|Нет
|Не нужна
|Есть
Армения
|Нет
|Не нужна
|Есть
Белоруссия
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Казахстан
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Киргизия
|Нет
|Не нужна
|Есть
Таджикистан
|Нет
|Не нужна
|Есть
Узбекистан
|Нет
|Не нужна
|Есть
Закавказье
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Абхазия
|Нет
|Не нужна
|Нет
Грузия
|Нет
|Не нужна
|Нет
Западная Азия
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Бахрейн
|Нет
|Нужна
|Есть
Израиль
|Нет
|Не нужна
|Есть
Иордания
|Нет
|Нужна
|Нет
|Ирак
|Нет
|Нужна
|Есть
Иран
|Есть
|Нужна
|Есть
Катар
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Кипр
|Нет
|Нужна
|Нет
Кувейт
|Нет
|Нужна
|Есть
Ливан
|Нет
|Нужна
|Нет
|ОАЭ
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Оман
|Нет
|Нужна
|Есть
Саудовская Аравия
|Нет
|Нужна
|Нет
Туркменистан
|Есть
|Нужна
|Есть
Турция
|Нет
|Не нужна
|Есть
Южная Азия
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Афганистан
|Нет
|Нужна
|Есть
Индия
|Нет
|Нужна
|Есть
Мальдивы
|Нет
|Не нужна
|Есть
Шри-Ланка
|Нет
|Нужна
|Есть
Юго-Восточная Азия
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
Вьетнам
|Нет
|Не нужна
|Нет
Индонезия
|Есть
|Нужна
|Нет
Камбоджа
|Нет
|Нужна
|Нет
Лаос
|Нет
|Не нужна
|Нет
Малайзия
|Нет
|Не нужна
|Нет
Сингапур
|Нет
|Нужна
|Нет
Таиланд
|Нет
|Не нужна
|Есть
Филиппины
|Есть
|Не нужна
|Нет
Восточная Азия
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
|Китай
|Есть
|Нужна
|Есть
|Гонконг
|Нет
|Не нужна
|Нет
|Макао
|Есть
|Не нужна
|Нет
Монголия
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Япония
|Есть
|Нужна
|Нет
Южная Корея
|Есть
|Не нужна
|Нет
Тайвань
|Нет
|Не нужна
|Нет
Африка
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
|Алжир
|Нет
|Нужна
|Есть
|Египет
|Нет
|Нужна
|Есть
|Кения
|Есть
|Нужна
|Нет
|Маврикий
|Нет
|Не нужна
|Нет
|Марокко
|Нет
|Не нужна
|Нет
|Сейшелы
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Танзания
|Нет
|Нужна
|Нет
|Тунис
|Нет
|Не нужна
|Есть
|Эфиопия
|Нет
|Нужна
|Есть
|ЮАР
|Нет
|Не нужна
|Нет
Северная Америка
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
|Доминикана
|Есть
|Не нужна
|Нет
|Куба
|Есть
|Не нужна
|Нет
|Мексика
|Нет
|Не нужна
|Нет
Южная Америка
|Страна
|Антиковидные ограничения
|Виза
|Прямые рейсы
|Аргентина
|Нет
|Не нужна
|Нет
|Бразилия
|Есть
|Не нужна
|Нет
Венесуэла
|Есть
|Не нужна
|Есть
Чили
|Есть
|Не нужна
|Нет
Читайте также
В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?
Россия вошла в тройку лидеров по турпотоку в Израиль в 2023 году
Сондонг: самая большая пещера в мире, которую нашли случайно
Россиянин попытался выйти из летящего самолета
Где отдохнуть летом, кроме пляжного Сочи? Эксперты назвали три необычных варианта