В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?

На прямых и транзитных рейсах жители России могут отправиться в 72 страны.

Весной 2023 года большинство стран отменило ограничения из-за Covid-19 и вернуло условия въезда, которые были до пандемии коронавируса. Тем не менее, для туристов из России сохраняется немало сложностей, которые связаны с ограничениями в сфере авиаперевозок и выдаче виз — прежде всего, это касается европейских стран.

Тем не менее, на прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В частности, в марте для туристов открылся Китай, возобновивший выдачу виз всех типов. Антиковидные ограничения для тех, кто прибывает воздушным транспортом, уже отменил Азербайджан, а в мае все ограничения намерена снять Япония.

Куда могут полететь россияне весной 2023 года

Европа

Париж (Франция) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Австрия Нет Нужна Нет Албания Нет Нужна Нет Болгария Нет Нужна Нет Венгрия Нет Нужна Нет Греция Нет Нужна Нет Испания Нет Нужна Нет Италия Нет Нужна Нет Португалия Нет Нужна Нет Сербия Нет Не нужна Есть Словения Нет Нужна Нет Франция Нет Нужна Нет Хорватия Нет Нужна Нет Черногория Нет Не нужна Нет

Страны СНГ

Астана (Казахстан) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Азербайджан Нет Не нужна Есть Армения Нет Не нужна Есть Белоруссия Нет Не нужна Есть Казахстан Нет Не нужна Есть Киргизия Нет Не нужна Есть Таджикистан Нет Не нужна Есть Узбекистан Нет Не нужна Есть

Закавказье

Тбилиси (Грузия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Абхазия Нет Не нужна Нет Грузия Нет Не нужна Нет

Западная Азия

Стамбул (Турция) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Бахрейн Нет Нужна Есть Израиль Нет Не нужна Есть Иордания Нет Нужна Нет Ирак Нет Нужна Есть Иран Есть Нужна Есть Катар Нет Не нужна Есть Кипр Нет Нужна Нет Кувейт Нет Нужна Есть Ливан Нет Нужна Нет ОАЭ Нет Не нужна Есть Оман Нет Нужна Есть Саудовская Аравия Нет Нужна Нет Туркменистан Есть Нужна Есть Турция Нет Не нужна Есть

Южная Азия

Агра (Индия) Фото: Unsplash

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Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Афганистан Нет Нужна Есть Индия Нет Нужна Есть Мальдивы Нет Не нужна Есть Шри-Ланка Нет Нужна Есть

Юго-Восточная Азия

Куала-Лумпур (Малайзия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Вьетнам Нет Не нужна Нет Индонезия Есть Нужна Нет Камбоджа Нет Нужна Нет Лаос Нет Не нужна Нет Малайзия Нет Не нужна Нет Сингапур Нет Нужна Нет Таиланд Нет Не нужна Есть Филиппины Есть Не нужна Нет

Восточная Азия

Токио (Япония) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Китай Есть Нужна Есть Гонконг Нет Не нужна Нет Макао Есть Не нужна Нет Монголия Нет Не нужна Есть Япония Есть Нужна Нет Южная Корея Есть Не нужна Нет Тайвань Нет Не нужна Нет

Африка

Гиза (Египет) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Алжир Нет Нужна Есть Египет Нет Нужна Есть Кения Есть Нужна Нет Маврикий Нет Не нужна Нет Марокко Нет Не нужна Нет Сейшелы Нет Не нужна Есть Танзания Нет Нужна Нет Тунис Нет Не нужна Есть Эфиопия Нет Нужна Есть ЮАР Нет Не нужна Нет

Северная Америка

Гавана (Куба) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Доминикана Есть Не нужна Нет Куба Есть Не нужна Нет Мексика Нет Не нужна Нет

Южная Америка

Рио-де-Жанейро (Бразилия) Фото: Unsplash