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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Голосование началось!

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Голосование началось!
Апрельский фототурнир: Голосование началось!

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В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?

Фото: Unsplash

На прямых и транзитных рейсах жители России могут отправиться в 72 страны.

Весной 2023 года большинство стран отменило ограничения из-за Covid-19 и вернуло условия въезда, которые были до пандемии коронавируса. Тем не менее, для туристов из России сохраняется немало сложностей, которые связаны с ограничениями в сфере авиаперевозок и выдаче виз — прежде всего, это касается европейских стран.

Тем не менее, на прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В частности, в марте для туристов открылся Китай, возобновивший выдачу виз всех типов. Антиковидные ограничения для тех, кто прибывает воздушным транспортом, уже отменил Азербайджан, а в мае все ограничения намерена снять Япония.

Куда могут полететь россияне весной 2023 года

Европа

Фото: Unsplash
Париж (Франция)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Австрия

НетНужнаНет

Албания

НетНужнаНет

Болгария

НетНужнаНет

Венгрия

НетНужнаНет
ГрецияНетНужнаНет

Испания

НетНужнаНет
ИталияНетНужнаНет

Португалия

НетНужнаНет

Сербия

НетНе нужнаЕсть

Словения

НетНужнаНет

Франция

НетНужнаНет

Хорватия

НетНужнаНет

Черногория

НетНе нужнаНет

Страны СНГ

Фото: Unsplash
Астана (Казахстан)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Азербайджан

НетНе нужнаЕсть

Армения

НетНе нужнаЕсть

Белоруссия

НетНе нужнаЕсть
КазахстанНетНе нужнаЕсть
КиргизияНетНе нужнаЕсть

Таджикистан

НетНе нужнаЕсть

Узбекистан

НетНе нужнаЕсть

Закавказье

Фото: Unsplash
Тбилиси (Грузия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Абхазия

НетНе нужнаНет

Грузия

НетНе нужнаНет

Западная Азия

Фото: Unsplash
Стамбул (Турция)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Бахрейн

НетНужнаЕсть

Израиль

НетНе нужнаЕсть

Иордания

НетНужнаНет
ИракНетНужнаЕсть

Иран

ЕстьНужнаЕсть

Катар

НетНе нужнаЕсть
КипрНетНужнаНет

Кувейт

НетНужнаЕсть

Ливан

НетНужнаНет
ОАЭНетНе нужнаЕсть
ОманНетНужнаЕсть

Саудовская Аравия

НетНужнаНет

Туркменистан

ЕстьНужнаЕсть

Турция

НетНе нужнаЕсть

Южная Азия

Фото: Unsplash
Агра (Индия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Афганистан

НетНужнаЕсть

Индия

НетНужнаЕсть

Мальдивы

НетНе нужнаЕсть

Шри-Ланка

НетНужнаЕсть

Юго-Восточная Азия

Фото: Unsplash
Куала-Лумпур (Малайзия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Вьетнам

НетНе нужнаНет

Индонезия

ЕстьНужнаНет

Камбоджа

НетНужнаНет

Лаос

НетНе нужнаНет

Малайзия

НетНе нужнаНет

Сингапур

НетНужнаНет

Таиланд

НетНе нужнаЕсть

Филиппины

ЕстьНе нужнаНет

Восточная Азия

Фото: Unsplash
Токио (Япония)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
КитайЕстьНужнаЕсть
ГонконгНетНе нужнаНет
МакаоЕстьНе нужнаНет

Монголия

НетНе нужнаЕсть
ЯпонияЕстьНужнаНет

Южная Корея

ЕстьНе нужнаНет

Тайвань

НетНе нужнаНет

Африка

Фото: Unsplash
Гиза (Египет)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
АлжирНетНужнаЕсть
ЕгипетНетНужнаЕсть
КенияЕстьНужнаНет
МаврикийНетНе нужнаНет
МароккоНетНе нужнаНет
СейшелыНетНе нужнаЕсть
ТанзанияНетНужнаНет
ТунисНетНе нужнаЕсть
ЭфиопияНетНужнаЕсть
ЮАРНетНе нужнаНет

Северная Америка

Фото: Unsplash
Гавана (Куба)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
ДоминиканаЕстьНе нужнаНет
КубаЕстьНе нужнаНет
МексикаНетНе нужнаНет

Южная Америка

Фото: Unsplash
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
АргентинаНетНе нужнаНет
БразилияЕстьНе нужнаНет

Венесуэла

ЕстьНе нужнаЕсть

Чили

ЕстьНе нужнаНет

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