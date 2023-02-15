Названы две страны, где россиянам проще всего получить шенгенскую визу

Ими оказались Венгрия и Греция.

Венгрия и Греция оказались странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их словам, заявки на получение шенгена через венгерские и греческие визовые центры рассматриваются 17-20 рабочих дней. Впрочем, турагенты советуют подавать документы как минимум за месяц.

Кто еще принимает заявки на визы? Также заявки на шенгенскую визу для туристических целей у россиян все еще принимают Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария и Португалия. Самая загруженная ситуация наблюдается на пяти популярных направлениях: во Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции.

Андипарос, Греция Фото: Unsplash

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Для получения французского шенгена подавать документы рекомендуют как минимум за два месяца до поездки. С итальянским ситуация проще (средние сроки рассмотрения – около 20 рабочих дней, но нужно иметь запас), кроме того, страна часто выдает россиянам шенген на длительный срок. А в испанских визовых центрах нужно внимательно отслеживать свободные слоты для записи, чтобы не упустить их.

Асос, Греция Фото: Unsplash

Какие страны не выдают туристические визы россиянам?

Сегодня российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Также шенген не выдают Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

Ряд других стран ЕС теоретически продолжает выдавать визы, но делает это с ограничениями. К примеру, Германия и Мальта требуют наличие иностранной страховки с оплатой картой зарубежного банка.

Сложно получить туристические визы в Норвегию и Швецию, отмечают эксперты АТОР. В эти страны Скандинавии россиянам в основном дают визу по гуманитарным причинам. Туристам очень часто отказывают в получении шенгена, причем сроки рассмотрения в центрах весьма длительные.