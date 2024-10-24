В какие мифы о других странах верят россияне?

Туристы верят, что на Мальдивах нет сезона дождей, а в Европе все говорят на английском.

Россияне назвали свои главные заблуждения о других странах. Почти половина (41%) из них считает, что самостоятельные путешествия дешевле организованных туров, хотя на практике часто бывает наоборот, рассказали в сервисе «Купибилет».

По данным опроса сервиса, каждый пятый россиянин (22%) уверен, что во всех странах Европы идеально знают английский язык, и на нем можно легко общаться. На самом деле уровень владения языком зависит от страны, возраста и образования человека. Так, в Швеции, Нидерландах и Норвегии люди говорят на английском лучше, в Италии, Испании, Франции, Польши и Румынии.

Также каждый пятый россиянин (19%) уверен в том, что на Мальдивах всегда тепло и нет сезона дождей (он бывает там с мая по ноябрь). 15% респондентов думают, что кенгуру в Австралии разгуливают прямо по улицам, хотя в реальности это не так. И еще 14% полагают, что Париж — самый чистый европейский город, хотя многие местные жители и туристы жалуются на антисанитарию, мусор и полчища крыс.

Реклама