Названы главные тренды путешествий этим летом у россиян

Эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» выяснили, как жители страны планируют отдыхать в летний сезон, какие отели они выбирают, и составили топ мест и достопримечательностей, которые собираются посетить путешественники в России.

Больше половины – почти 60% – россиян этим летом хотят взять долгожданный двухнедельный отпуск. А каждый четвертый мечтает об отпуске длиной в месяц! А какие ещё тренды можно выделить в туристических предпочтениях жителей России? Вот что выяснили эксперты сервиса «Отелло»:

Внутренний туризм по-прежнему актуален

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство жителей страны — 73% — проведут отпуск в поездках по России, еще 11% — дома или на даче. Зарубежный отдых этим летом в планах у 15% россиян.

Санкт-Петербург

Четверть участников опроса «Отелло» признались, что собираются побывать в Северной столице этим летом. Также среди самых популярных туристических направлений оказались такие регионы, как Горный Алтай, Байкал, Москва и Подмосковье, Северный Кавказ.

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Точки притяжения

Внутренних туристов этим летом больше всего тянет к морю и в музеи, говорят данные исследования. Небольшое преимущество у отдыха на берегу моря — его выбрали 13% путешественников, музеи в обязательную программу летнего отпуска включили 12% респондентов. Помимо этого в пятерку, которые хотят посетить россияне во время отпуска, вошли горы, парки и озёра.

Из природных достопримечательностей больше всего интереса вызывают: озеро Байкал, Чёрное море и Алтайские горы. В тройку лидеров среди культурных достопримечательностей вошли Петергоф, Московский Кремль и Эрмитаж.

Что по деньгам?

На проживание во время отпуска — только на размещение в гостиницах или апартаментах, без учёта затрат на поездку до места отдыха, еду и экскурсии — половина респондентов планирует потратить до 60 тыс. рублей. Бюджет до 90 тыс. рублей на гостиницы в отпуске собираются выделить 15% российских путешественников, свыше 150 тыс. рублей — 11%.

По данным сервиса, среди самых популярных направлений дороже всего отдых обойдется в Республике Алтай (средняя стоимость ночи здесь 7 955 рублей). Дешевле будет отдохнуть в Москве и Московской области — в среднем ночь в отеле здесь стоит 5 368 рублей.

Больше половины опрошенных планируют провести отпуск вместе с семьёй и детьми, и только 7% решили отдохнуть этим летом в одиночку.