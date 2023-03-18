Названы лучшие аэропорты мира

Лауреатом в 12-й раз стал аэропорт в Сингапуре.

Сингапурский аэропорт Чанги был назван лучшим аэропортом мира на церемонии вручения наград Skytrax World Airport Awards 2023, также известной как «Оскар в индустрии аэропортов». Эта победа стала для знаменитого аэропорта уже 12-й.

Аэропорт Чанги Фото: singaporeair.com

В аэропорте Чанги находится самый высокий (40 метров) водопад в здании. Кроме того, здесь расположены около 500 магазинов, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi, 800 бесплатных пунктов зарядки электронных устройств, 10 тематических садов, игровые и спортивные площадки для детей, круглосуточный кинотеатр, рестораны и зоны отдыха.

Аэропорт Чанги также победил в номинациях «лучшее питание», «лучшее оборудование для отдыха» и «лучший аэропорт в Азии».

Реклама

Аэропорт Хамад в Дохе занял второе место в мировом рейтинге и получил три высшие награды в номинациях «лучший в мире торговый аэропорт», «лучший аэропорт на Ближнем Востоке» и «самый чистый аэропорт на Ближнем Востоке».

Токийский аэропорт Ханэда занял третье место в мировом рейтинге и получил три награды как «самый чистый аэропорт в мире», «лучший внутренний аэропорт в мире» и «лучший аэропорт для пассажиров с ограниченной подвижностью».

Лучшим новым терминалом был признан терминал В в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Парижский аэропорт имени Шарля де Голля занимает пятое место в мировом рейтинге и был назван лучшим аэропортом Европы.

Аэропорт Стамбула получил награды как «самый удобный для семейного отдыха» и «лучший аэропорт в Южной Европе».

Аэропорт Хамад Фото: Wikimedia Commons

«Мы поздравляем сингапурский аэропорт Чанги с тем, что он был назван лучшим аэропортом мира в 2023 году. После серьезного удара во время пандемии приятно отметить, что количество пассажиров в аэропорту Чанги в настоящее время составляет около 80 процентов от уровней до пандемии.

Это признание аэропорта Чанги получено от клиентов аэропорта и подчеркивает популярность аэропорта среди международных авиапассажиров. Получение этой награды как лучшего аэропорта в мире является явным признанием командных усилий всех сотрудников аэропорта, которые вносят свой вклад в успех аэропорта Чанги», – заявил представитель Skytrax Эдвард Плейстед.