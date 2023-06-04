Названы лучшие авиакомпании года

Рейтинг представлен порталом AirlineRatings.com.

Согласно австралийскому агентству по авиационной безопасности и рейтингу продуктов AirlineRatings.com, лучшей авиакомпанией 2023 года признана Air New Zealand. Составители рейтинга особо отмечают концепцию авиакомпании с раскладыванием кресел.

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«Авиакомпания Air New Zealand всегда вводит новшества и не довольствуется тем, что берет готовые продукты и места, а делает их лучше. Именно этот акцент на благополучии и комфорте путешественников эконом-класса впечатлил судей», – заявил главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас.

AirlineRatings.com также высоко оценил эксплуатационную безопасность Air New Zealand, лидерство в области защиты окружающей среды и мотивацию персонала.

Qatar Airways, возглавившая прошлогодний рейтинг AirlineRatings.com, в этом году заняла второе место, получив награды за лучший бизнес-класс, лучшее питание и лучшие дальнемагистральные путешествия. Etihad Airways из Абу-Даби занимает 3-е место в списке AirlineRatings.com за 2023 год. Korean Air, которая также получила награду за выдающиеся достижения в области дальнемагистральных путешествий, заняла четвертое место. Singapore Airlines, признанные лучшими в номинациях «Лучший первый класс», стали пятыми в общем зачете.

Для составления рейтинга AirlineRatings.com изучает основные проверки безопасности, а также возраст парка авиакомпаний, отзывы пассажиров, прибыльность, инвестиционный рейтинг, предлагаемые продукты и отношения с персоналом.

Air New Zealand также попала в заголовки новостей на этой неделе по другим причинам. С настоящего момента и до 2 июля 2023 года Управление гражданской авиации Новой Зеландии просит свою национальную авиакомпанию взвешивать пассажиров, вылетающих международными рейсами из международного аэропорта Окленда.