Названы лучшие места для открытия купального сезона

Рейтинг возглавили Египет, Доминикана и Шри-Ланка.

Эксперты «Яндекс Путешествий» назвали россиянам лучшие места для открытия пляжного сезона весной 2025 года. Исследование сервиса публикует «Лента.ру».

На первом месте оказался Египет, который славится доступными ценами и комфортной погодой весной. Далее идет Доминикана, где в это время начинается бархатный сезон, а затем Шри-Ланка: на курортах Тринкомали Джафне в апреле дожди идут не так часто, а воздух прогревается до комфортных плюс 26 градусов.

Также в список вошли такие варианты, как Куба, Таиланд и Индия. Весной там подходящая погода для открытия купального сезона, заключили эксперты.

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