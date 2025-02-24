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Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Названы лучшие отели в России

Названы лучшие отели в России

Перечень составили в сервисе «Яндекс путешествия».

В «Яндекс Путешествиях» назвали лучшие отели, представленные на сервисе в 2024 году в рамках премии «Приятно оставаться». Рейтинг приводит «Лента.ру».

В список вошел 751 объект из 66 регионов. Большая часть (35%) — трехзвездочные и четырехзвездочные (32%). Четверть (24%) относятся к категории «без звезд» и только 6% пятизвездочные.   

«В числе победителей Holiday Tagansky в Москве, Valo Hotel City в Санкт-Петербурге, Cosmos Stay Le Rond в Сочи, Courtyard by Marriott в Казани, Mercure в Калининграде, Гранд Хаятт Ридженси в Ростове», — отмечается в сообщении.

Помимо гостиниц, в перечень попали апарт-отели, гостевые дома, глэмпинги, санатории и хостелы.

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