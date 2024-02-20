Названы лучшие породы собак для ленивых хозяев

Главной из них кинолог посчитал пекинеса.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал лучшие породы собак для ленивых хозяев, которые не готовы долго гулять с питомцами. Своим мнением он поделился с порталом «Лентой.ру» .

В первую очередь, эксперт отметил пекинесов. Собаки этой породы не любят долгие прогулки и активные занятиям на свежем воздухе.

«Они своего рода аристократы: как правило, пекинес, оставшись дома один, не будет грызть ваши тапки, громко выть или царапать мебель — такие шалости не для них. Этим собакам нужна умиротворенность», — сказал специалист.

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пекинес Фото: Unsplash

На втором месте в рейтинге неактивных собак Голубева оказались английские мастифы. Они спокойны и непоколебимы (нужно постараться, чтоб вывести такую собаку из себя!), но требуют особого внимания в воспитании. Они упрямы и любят доминировать, потому не подойдут собаководам-новичкам.

Третьими в списке оказались английские бульдоги — настоящие домоседы. Они предпочитают прогулкам на улице мягкую лежанку. А взрослых особей порой довольно сложно вывести на прогулку — они могут упрямиться, особенно, в плохую погоду.

И, наконец, последними стали неаполитанские мастифы. Эти сильные и мускулистые питомцы достаточно медлительные, спокойные и довольно надменные. Им больше нравится проводить время дома с хозяином, чем резвиться во дворе.

При этом кинолог отметил, что любая собака нуждается в ежедневном выгуле. Независимо от породы и особенностей характера.