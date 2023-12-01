Названы лучшие российские города для жизни и путешествий

Ими оказались Казань и Краснодар.

Россияне назвали лучшие города страны для жизни и путешествий (помимо Москвы и Санкт-Петербурга). Результаты опроса, проведенного «НДВ Супермаркет Недвижимости» и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, опубликовала «Лента.ру».

Самым популярными городами оказались Казань и Краснодар: в них готов переехать каждый пятый россиянин (21%). В тройку лидеров вошел и Нижний Новгород, где не против пожить 17% респондентов.

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На четвертом месте рейтинга оказался Екатеринбург, за который проголосовало 11% россиян, на пятом — Новороссийк (8%). В топ-10 городов также вошли Ростов-на-Дону (7%), Новосибирск (6%), Самара (4%), Красноярск (3%) и Уфа (2%). Помимо предложенных вариантов, россияне посчитали перспективными городами Сочи, Ялту, Владивосток, Зеленоградск и Калининград.

Отвечая на вопрос о том, куда они бы хотели отправиться в путешествие, большинство россиян также назвали Казань (48%). В тройку лидеров также вошли Нижний Новгород (17%) и Петропавловск-Камчатский (10%). Четвертое пятое место заняли, соответственно, Екатеринбург (7%опрошенных) и Краснодар (6%) В топ-10 вошли Самара (4%), Ростов-на-Дону (3%, Новороссийск и Уфа (по 2%) и Барнаул (1%).