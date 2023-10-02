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№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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Названы места отдыха, где в сентябре россияне потратили больше всего денег

Фото: Unsplash

Нью-Йорк (США)

Рейтинг возглавили Нью-Йорк и Адлер.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список мест, где в минувшем сентябре отдыхали самые расточительные россияне. Вот как он выглядит:

Зарубежные страны

  1. Нью-Йорк (США). За пять ночей в пятизвездочном отеле этого американского города двое российских туристов заплатили 2,5 миллиона рублей.
  2. Бодрум (Турция). Четыре дня в пятизвездочном отеле этого курорта по системе «все включено» обошлись троим россиянам в 1 миллион 50 тысяч рублей.
  3. Париж (Франция). за два дня в пятизвездочном отеле «города влюбленных» двое туристов из России отдали 1 миллион рублей.

Россия

  1. Адлер. Трехнедельное проживание с двухразовым питанием в пятизвездочном отеле этого города обошлось двум россиянам в 650 тысяч рублей.
  2. Москва. За 20-дневный отдых без питания в московской пятизвездочной гостинице двое россиян отдали 430 тысяч рублей.
  3. Сочи. Одинокий путешественник провел почти две недели в пятизвездочном отеле и заплатил за это 390 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что число туристов из Китая, посетивших Москву с начала 2023 года, в шесть раз превысило показатели аналогичного периода в прошлом году.

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