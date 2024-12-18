Названы причины отказа россиянам в шенгенских визах

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что ситуация с высоким процентом отказа в выдаче шенгенских виз для россиян в ближайшее время не наладится.

Россиянам действительно часто отказывают в выдаче разрешений на поездку в страны Шенгенской зоны из-за ограничения на количество виз, которое могут выдать гражданам нашей стран, пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Другой причиной является то, что наши заявки рассматривают «под микроскопом», обращая внимание на оплату бронирований.

«Первая причина – к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца», — разъяснил Мурадян в разговоре с РИА Новости.

«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас».

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По словам эксперта, ухудшает ситуацию то, что растёт поток заявлений, которые рассматривают более тщательно – то есть проверяют, что авиабилет и проживание в местах размещения были куплены и оплачены заранее, а не просто забронированы. Мурадян считает, что предпосылок к улучшению этой ситуации в данный момент не наблюдается.

Несмотря на эти проблемы и призывы Брюсселя полностью прекратить выдачу виз россиянам, представители туристического бизнеса Евросоюза этого допустить не должны: «мы щедрые, мы пользуемся инфраструктурой, мы ездим на экскурсии», – считает вице-президент АТОР.

Мурадян также отметил, что благодаря удешевлению перелётов и появлению новых рейсов и хабов для путешествия в Европу – в Армении, Азербайджане и Казахстане — среди россиян наблюдается 2-4% рост турпотока в страны Шенгенской зоны.

Россиянам раннее рекомендовали обзавестись двумя загранпаспортами из-за увеличившихся сроков ожидания виз – хотя некоторые страны Европы недавно эти сроки заметно сократили.