Названы самые безопасные авиакомпании в мире

Сайт Airline.Ratings.com оценил 385 авиакомпаний, чтобы определить самые безопасные из них.

Австралийский сайт AirlineRatings.com ежегодно публикует список самых безопасных авиакомпаний мира. На сайте оцениваются записи полетов 385 перевозчиков, а также проверки счетов руководящих органов авиации, записи о катастрофах и серьезных инцидентах, инициативы по обеспечению безопасности, обучение пилотов, возраст авиапарка и многое другое.

Авиакомпания номер один в прошлом году, Qantas, опустилась на второе место в плане безопасности, уступив в 2024 году компании Air New Zealand. Главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас отметил, что Air New Zealand «уделяет пристальное внимание безопасности и преуспела во всем широком спектре безопасности, вплоть до мельчайших деталей».

Qantas и Air New Zealand часто борются за первое место: ранее Air New Zealand была названа самой безопасной авиакомпанией в мире в 2022 году, а Qantas получала эту награду как в 2023, так и в 2021 году. С 2013 года Air New Zealand была названа самым безопасным авиаперевозчиком в мире семь раз.

Признание Air New Zealand связано с тем, что ландшафт Новой Зеландии представляет собой особенно сложные погодные условия для пилотов. Например, аэропорт Веллингтона регулярно называют одним из самых ветреных в мире.

В десятку самых безопасных авиакомпаний также вошли Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific Airways и Alaska Airlines.

Помимо оценки самых безопасных авиакомпаний с полным спектром услуг в мире, AirlineRatings.com также опубликовал список 20 самых безопасных бюджетных перевозчиков, в котором австралийская же авиакомпания JetStar заняла первое место.

AirlineRatings.com поясняет, что при составлении списков он не учитывает такие явления, как столкновения с птицами, травмы, вызванные турбулентностью, погодные отклонения и удары молний, поскольку перевозчики не могут предвидеть и контролировать такие события.