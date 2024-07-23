Названы самые безопасные страны для россиян

На первом месте рейтинга оказались Турция и Египет.

Турция и Египет оказались самыми безопасными странами для российских туристов. Об этом свидетельствует статистика страховой компании ЕВРОИНС, которую привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За первое полугодие 2024 года только 8 из 1000 туристов (0,84 процента) в этих странах обратились за медицинской помощью по страховкам. На Кубе, в Доминикане и Венесуэле этот показатель составил 1,01%.

В ОАЭ цифра оказалась еще выше — 1,04%. А в Таиланде, Вьетнаме, на Шри-Ланке и в Индонезии частота обращений по страховке достигла 2,65%. Таким образом, отдыхать там оказалось чуть более рискованно.

Реклама