Названы самые дешевые «тыквенные» направления в России

Лидерами рейтинга оказались Саратов, Самара и Волгоград.

Саратов, Самара и Волгоград возглавили список самых выгодных по стоимости «тыквенных» направлений для путешествий — об этом Russian Traveler рассказали специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия». Они изучили стоимость поездок в те места, где, по мнению экспертов, больше всего собирают тыкву — поводом послужил День тыквы, который неофициально отмечается 31 октября.

По данным специалистов, в ноябре 2023 года из Москвы дешевле всего будет отправиться в Саратов: стоимость перелета в обе стороны на ноябрьских выходных — 7 456 рублей, а средняя стоимость ночи в местном отеле составит 3 747 рублей. Ценовой рейтинг городов, где можно захватывающе провести время и полакомиться вкусными тыквами, выглядит так:

Москва — Саратов — Москва — 7 456 рублей (средняя стоимость ночи в Саратове — 3 747 рублей); Москва — Самара — Москва — 7 595 рублей (средняя стоимость ночи в Самаре — 5 228 рублей); Москва — Волгоград — Москва — 10 534 рубля (средняя стоимость ночи в Волгограде — 4 832 рубля); Москва — Астрахань — Москва — 23 148 рубля (средняя стоимость ночи в Астрахани — 5 257 рублей); Москва — Сочи — Москва — 19 825 рублей (средняя стоимость ночи в Сочи — 7 522 рубля).

Также специалисты «Яндекс.Путешествий» определили среднюю стоимость поездки и проживания в «тыквенной столице России» — городе Сенгилей Ульяновской области. Так, перелет из Москвы в Ульяновск — ближайший город с аэропортом, в двух часах езды от Сенгилея — стоит 6 942 рубля, из Санкт-Петербурга — 14 937 рублей, из Казани — 15 476 рублей. Средняя стоимость одной ночи в отелях Ульяновска составляет 3 832 рубля.

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Во многих городах России тыква является неотъемлемой частью местных кулинарных традиций. Она используется в разных рецептах, от супов до десертов, и придает блюдам особый вкус и аромат. К тому же эта бахчевая культура обладает множеством полезных свойств, таких как высокое содержание витаминов и антиоксидантов. Именно поэтому осень у многих ассоциируется с тыквой, предзимний сезон также совпадает со временем сбора тыквенного урожая, а 31 октября неофициально считается днем тыквы.

Ранее стало известно, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет — об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).