Названы самые дорогие направления для путешествий

Более 21 000 путешественников потратили более 133 миллионов долларов на посещение 25 самых дорогих направлений.

Сайт о страховании во время путешествий Squaremouth.com проанализировал данные тысяч туристов, чтобы определить самые дорогие направления в мире в 2022 году. Согласно анализу экспертов, дороже всего путешественникам обходились поездки в Африку, Антарктиду и на острова Океании (Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайи, остров Пасхи и другие). В этом году туристы потратили на поездки по этим направлениям на 44% больше, чем в любые другие страны.

Средняя стоимость индивидуальной поездки по таким направлениям в 2022 году составила чуть более 11 000 долларов, что в 2,8 раза больше, чем средний турист потратил в этом году.

При этом Африка лидирует среди всех континентов по количеству самых дорогих направлений. Второй год подряд почти половина самых дорогих поездок приходится на африканские страны. Конго, Ботсвана, Зимбабве, Танзания и Кения вошли в пятерку самых дорогих африканских стран для посещения.

Реклама

Топ-10 самых дорогих направлений 2022 года Фото: Squaremouth.com

Согласно исследованию, количество путешествий на острова Океании увеличилось, составив 24% самых дорогих направлений. В тренде остается и Антарктида: количество путешествий на ледяной континент увеличилось на 134% по сравнению с предыдущим годом.

Антарктида является седьмым по популярности направлением, на которое приходится 2,63% от общего объема продаж. За тот же период за последнее десятилетие зимние поездки в Антарктиду составляли в среднем лишь 0,47% всех продаж страховок для путешествий.

Средний страховой взнос для путешествий по самым дорогим направлениям составила 717,44 доллара. Это почти в три раза больше, чем средний годовой страховой взнос в размере 242,55 долларов.

Стоимость страховки поездки по самым дорогим направлениям составила 6,5% от средней стоимости поездки, пишут аналитики из Squaremouth.