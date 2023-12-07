Названы самые дорогие российские направления на Новый год

К ним отнесли Листвянку и Великий Устюг.

Россиянам назвали самые дорогие направления для новогоднего отдыха. Рейтинг, составленный сервисом бронирования отелей и квартир Твил.ру, публикует РИА Новости.

Список возглавил популярный курорт Листвянка на Байкале – стоимость ночи проживания там составляет 27 115 рублей. На втором месте оказался горнолыжный курорт Коробицыно в Ленинградской области со стоимостью суток в 16 471 рубль. А на третьем – родина Деда Мороза, Великий Устюг в Вологодской области, где номер в отеле во время праздников в среднем стоит 11 160 рублей.

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Также в список дорогих локаций вошли плато Лаго-Наки и Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в Карачаево-Черкесии, Манжерок на Алтае, Осташков в Тверской области и Выборг в Ленинградской.