Названы самые гостеприимные города мира

Рейтинг составлен системой бронирования Booking.com на основе отзывов путешественников.

Компания Booking.com объявила результаты своей ежегодной премии Traveler Review Awards, в которой были названы 20 самых гостеприимных мест на планете.

В списке этого года представлены места, разбросанные по пяти континентам. Список разбит на две категории: 10 самых гостеприимных городов и 10 самых гостеприимных регионов.

Чтобы составить рейтинги самых гостеприимных городов и регионов мира, Booking.com использовал более 309 миллионов проверенных отзывов клиентов. Победителями премии оказались не простые отели и другие места для ночевки: каждое предлагает аутентичные местные впечатления и теплый прием.

«Будь то совет о скрытых местных жемчужинах, которые стоит исследовать на стойке проката автомобилей, или персональная приветственная записка от владельца квартиры с рекомендациями о лучших местах в районе, где можно перекусить, наши партнеры делают поездки более запоминающимися и приятными для наших клиентов каждый день», – Арьян Дейк, старший вице-президент и директор по маркетингу Booking.com.

Возглавляет список самых гостеприимных городов мира Арраял-д'Ажуда в Бразилии. Путешественники отмечают, что этот город может предоставить спокойный пляжный отдых с потрясающей береговой линией.

«Известный своей спокойной и безмятежной атмосферой и невероятными пляжами, он стал идеальным местом для двух третей (67%) путешественников, которые хотели отдохнуть и восстановить силы во время путешествий. Город также примечателен как культурный центр: здесь есть такие достопримечательности, как историческая церковь Носа-Сеньора-д'Ажуда и оживленная улица Мукуге», – говорится в отчете Booking.com.

Другие города в списке включают Эрмуполис в Греции и Виана-ду-Каштелу в Португалии, которые славятся своим культурным богатством и историческим значением.

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Эрмуполис

Город Моав в штате Юта стал единственным направлением в списке из США. В отчете говорится, что Моав – это настоящий рай для любителей активного отдыха и идеальное место, чтобы открыть для себя множество пейзажей, которые являются одними из самых красивых в Соединенных Штатах, с тысячами квадратных километров удивительных красных скальных образований, арок из природного песчаника и столовых гор.

Столовые горы в Моаве Фото: Wikimedia Commons

В десятку также вошел австралийский Дейлсфорд. Расположенный в предгорьях Большого Водораздельного хребта, он славится славится своими природными минеральными источниками. Еще одним признанным направлением оказался альпийский город Гриндельвальд в Швейцарии. Это популярное место среди любителей природы и искателей приключений.

Также в список попал французский Юзес – это очаровательный средневековый город в Провансе с мощеными улицами и исторической архитектурой. Вошел туда и мексиканский Масатлан – оживленный город на тихоокеанском побережье Мексики, который имеет симпатичную колониальную архитектуру и славится свежими морепродуктами.

Еще один лауреат – индийский Джайсалмер, который часто называют «Золотым городом» из-за его характерной архитектуры из песчаника. Последним городом в списке оказался японский Фудзикавагутико. Город, расположенный недалеко от горы Фудзи, славится своими потрясающими видами и является воротами в живописный регион пяти озер Фудзи.