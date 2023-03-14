Названы самые гостеприимные страны мира

Рейтинг опубликован в новом исследовании Welcoming Countries Rank-2023.

В основе рейтинга – общее количество стран, граждан которых конкретная страна принимает без визы или по визе, выдаваемой сразу по прибытию. В рейтинге проанализированы более чем 200 государств мира на предмет наличия/отсутствия визовых требований к путешественникам из других стран, а также возможности въезда по электронной визе или визе по прибытию, сообщает АТОР.

В лидерах гостеприимства оказались страны Африки. На вершине рейтинга (совокупное первое место) самых гостеприимных оказалась 21 страна. Это Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.

Еще 20 стран, включая Доминику, Мадагаскар и Иран, расположились на совокупном втором-десятом месте. Каждое из этих государств готово принять туристов из 181-197 стран.

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Барбадос (179 стран, 11 место) и Куба (177 стран, 12 место) – самые гостеприимные направления на Карибах. Индия (161 страна) расположилась на 17-м месте, Турция – на 30 месте (119 стран), Египет – на 31 строчке (118 стран).

35 стран Европы делят 45 место в середине таблицы лидеров по «визовому дружелюбию», предлагая безвизовый въезд путешественникам из 92 стран. В Топ-3 наименее гостеприимных стран вошли Эритрея (всего 4 страны, 83 место), Ливия и Бутан (3 страны, 84 место). На последнем 85 месте – Афганистан, Туркменистан и Северная Корея: для въезда в эти страны гражданам из любой страны мира нужна виза.

Самой гостеприимной страной на постсоветском пространстве признан Узбекистан (139 стран, 25-е место. В рейтинге Welcoming Countries-2023 Россия разделила 64 место с Брунеем: без виз в РФ могут прибывать граждане 63 стран мира. В прошлом году Россия была на 65 строчке.

По показателю открытости Россия обошла Новую Зеландию (61 страна, 65 место), Канаду (54 страны, 69 место), Австралию (46 стран, 70 место), Соединенные Штаты Америки (45 стран, 71 место) и Китай (21 страна, 73 место).