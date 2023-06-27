Названы самые недооцененные регионы России. Туристы туда не едут, а надо бы

В их числи Бурятия, Хакасия и Сахалин.

Российские туроператоры назвали самые недооцененные регионы страны. В их число вошли Хакасия, Бурятия и Сахалин, пишет газета «Известия».

По данным исследования АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», российские туристы недооценивают целый ряд областей, которые славятся красивой природой, историческими памятниками и прочими достопримечательностями. В список таких регионов включили Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую, Тюменскую и Сахалинскую области. Кроме того, туристам посоветовали выбирать для отдыха Воронежскую, Смоленскую, Амурскую области, Забайкальский и Хабаровский края.

В то же время, самыми недооцененными достопримечательностями в «МТС Travel» посчитали природный Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии, парк «Ленские столбы» в Якутии и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине.

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