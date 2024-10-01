Названы самые необычные находки в аэропортах Москвы

Пассажиры забывали в воздушных гаванях бубен, сковороду и кирку.

Реклама

Пассажиры нередко оставляют свои вещи в московских аэропортах, причем некоторые из забытых предметов весьма необычны — к примеру, бубен, сковорода и кирка. Об этом рассказали представители аэропортов «Внуково» и «Домодедово». С 1 мая по 16 сентября 2024 года в терминалах аэропорта «Внуково» было найдено около 10,3 тысячи разнообразных предметов.

Среди них — слуховой аппарат, зубной протез, сушилка для белья, сковорода, мультиварка, гвозди, пылесос, детский горшок и даже ванночка для купания. В аэропорту «Домодедово» за период с 1 июня по 31 августа 2024 года было найдено 12,6 тысячи предметов. Среди необычных находок — бубен и кирка.

Ранее сообщалось, что пассажир, летевший из Дубая в Москву транзитом через Санкт-Петербург, лишился полумиллиона рублей после обеда в петербургском аэропорту «Пулково».