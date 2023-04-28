Названы самые популярные города России в сегменте сити-туров. Угадаете?

В лидерах Санкт-Петербург и Москва.

По данным аналитиков АТОР, основанных на данных крупнейших туроператоров этого сегмента, топ наиболее востребованных городов в 2023 году в сегменте сити-туров выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Самара и Нижний Новгород. Также в список востребованных входят Тула, Псков, Ярославль.

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«Городские, или сити-туры, можно условно разделить на три подкласса. Первый – турист бронирует отель, далее осматривает достопримечательности, с экскурсиями или самостоятельно. В среднем он задерживается в городе на 3-4 ночи. Второй – посещение какого-либо города в составе экскурсионных туров, с ночевками или без них, на несколько часов, такой формат характерен автобусных туров по Золотому Кольцу. Третий подкласс – это однодневные вылазки для осмотра какого-либо города без ночевки. В основном это самостоятельные туристы, но таких поездок очень много», – Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма и генеральный директор туроператора «Дельфин».

Ромашкин оценивает долю городского туризма (включая пакетные экскурсионные туры) в 25-30% от общего объема поездок в России.

«В Санкт-Петербурге городские туры составляют 51% турпотока, по Москве ситуация схожая: почти 60% – экскурсионные городские туры», – говорит генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.

Доля семейных туристов в городских и экскурсионных турах в города России, по агрегированным данным опрошенных туроператоров АТОР, составляет около 40-50%, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Причина, по общему мнению туроператоров, кроется в родительской психологии.

По данным «Мастерской Путешествий», средний возраст взрослых туристов в городских турах по России составляет – 35-45 лет. По статистике «Дельфина», более активны в этом виде туризма женщины – они составляют около 60% туристов в таких турах.