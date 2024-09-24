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№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

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Названы самые популярные новогодние направления для путешествий у россиян

Фото: Unsplash

Лидерами рейтинга стали Краснодарский край и Калининградская область.

Специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые популярные у россиян направления для поездок по стране в Новый год. Свои выводы эксперты сделали на основе анализа посуточного бронирования — ТОП-3 выглядит так:

  1. Краснодарский край — 13% от общего числа бронирований;
  2. Калининградская область — 10%;
  3. Ставропольский край и Татарстан — по 5%.

Кроме того, эксперты «Авито Путешествия» выяснили, как отличаются средние цены на посуточную аренду квартир в разных регионах России на зимние праздники. Вот какими оказались результаты:

  1. Челябинская область — 6,9 тысячи рублей;
  2. Краснодарский край — 6,5 тысяч рублей;
  3. Московская область — 4,7 тысячи рублей;
  4. Калининградская область — 4,4 тысячи рублей;
  5. Ставропольский край — 4,3 тысячи рублей.

Ранее Russian Traveler вместе с Яндекс Путешествиями собрал лучшие направления по России, посетить которые в бархатный сезон будет интересно семьям с детьми с учетом их возраста.

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