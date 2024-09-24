Названы самые популярные новогодние направления для путешествий у россиян

Лидерами рейтинга стали Краснодарский край и Калининградская область.
Специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые популярные у россиян направления для поездок по стране в Новый год. Свои выводы эксперты сделали на основе анализа посуточного бронирования — ТОП-3 выглядит так:
- Краснодарский край — 13% от общего числа бронирований;
- Калининградская область — 10%;
- Ставропольский край и Татарстан — по 5%.
Кроме того, эксперты «Авито Путешествия» выяснили, как отличаются средние цены на посуточную аренду квартир в разных регионах России на зимние праздники. Вот какими оказались результаты:
- Челябинская область — 6,9 тысячи рублей;
- Краснодарский край — 6,5 тысяч рублей;
- Московская область — 4,7 тысячи рублей;
- Калининградская область — 4,4 тысячи рублей;
- Ставропольский край — 4,3 тысячи рублей.
Ранее Russian Traveler вместе с Яндекс Путешествиями собрал лучшие направления по России, посетить которые в бархатный сезон будет интересно семьям с детьми с учетом их возраста.