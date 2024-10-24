Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

Среди лидеров направлений для семей с детьми — Москва и Таиланд.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период новогодних праздников. Выяснилось, где будут отдыхать семьи с детьми. Результаты исследования эксперты сервиса предоставили Russian Traveler.

В России

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Чаще всего для зимних поездок всей семьей по стране россияне выбирают четырехзвездочные отели: на них приходится 36% заказов. Номер на всех в подобных гостиницах стоит в среднем 18 тысяч рублей за сутки. Больше половины путешественников с детьми, или 57%, будут отдыхать от 4 до 7 дней, а 39% запланировали короткие поездки на 1–3 дня. А вот как выглядит ТОП-10 городов для новогодних каникул всей семьей (% отельных заказов по России):

Москва — 19,3%; Эсто-Садок — 12,3%; Сочи — 11,1%; Санкт-Петербург — 10,3%; Калининград — 4,3%; Казань — 3,3%; Смоленск — 2,7%; Геленджик — 2,3%; Нижний Новгород — 1,7%; Кострома — 1,4%.

За рубежом

В других странах путешественники с детьми на зимние каникулы также выбирают в основном отели категории «четыре звезды»: их уже забронировали 35% туристов, которые поедут в отпуск. Номер на всю семью стоит порядка 23 000 рублей в сутки. Средняя продолжительность поездки, как и по России, составляет от 4 до 7 дней (40% заказов оформлены на такой срок), но 21% туристов будут отдыхать от 8 до 14 дней. А вот как выглядит ТОП-10 зарубежных городов для новогодних каникул всей семьей:

Дубай (ОАЭ) — 5,4%; Пхукет (Таиланд) — 5,1%; Бангкок (Таиланд) — 4,6%; Хошимин (Вьетнам) — 3,8%; Минск (Белоруссия) — 3,3%; Сингапур — 3,1%; Паттайя (Таиланд) — 2,9%; Париж (Франция) — 2,6%; Нячанг (Вьетнам) — 2,5%; Нуса Дуа (Бали, Индонезия) — 2,1%.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что для получения шенгена до Нового года документы стоит подавать как можно раньше. Это даст возможность успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.