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№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

Фото: Unsplash

Среди лидеров направлений для семей с детьми — Москва и Таиланд.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период новогодних праздников. Выяснилось, где будут отдыхать семьи с детьми. Результаты исследования эксперты сервиса предоставили Russian Traveler.

В России

Чаще всего для зимних поездок всей семьей по стране россияне выбирают четырехзвездочные отели: на них приходится 36% заказов. Номер на всех в подобных гостиницах стоит в среднем 18 тысяч рублей за сутки. Больше половины путешественников с детьми, или 57%, будут отдыхать от 4 до 7 дней, а 39% запланировали короткие поездки на 1–3 дня. А вот как выглядит ТОП-10 городов для новогодних каникул всей семьей (% отельных заказов по России):

  1. Москва — 19,3%;
  2. Эсто-Садок — 12,3%;
  3. Сочи — 11,1%;
  4. Санкт-Петербург — 10,3%;
  5. Калининград — 4,3%;
  6. Казань — 3,3%;
  7. Смоленск — 2,7%;
  8. Геленджик — 2,3%;
  9. Нижний Новгород — 1,7%;
  10. Кострома — 1,4%.

За рубежом

В других странах путешественники с детьми на зимние каникулы также выбирают в основном отели категории «четыре звезды»: их уже забронировали 35% туристов, которые поедут в отпуск. Номер на всю семью стоит порядка 23 000 рублей в сутки. Средняя продолжительность поездки, как и по России, составляет от 4 до 7 дней (40% заказов оформлены на такой срок), но 21% туристов будут отдыхать от 8 до 14 дней. А вот как выглядит ТОП-10 зарубежных городов для новогодних каникул всей семьей:

  1. Дубай (ОАЭ) — 5,4%;
  2. Пхукет (Таиланд) — 5,1%;
  3. Бангкок (Таиланд) — 4,6%;
  4. Хошимин (Вьетнам) — 3,8%;
  5. Минск (Белоруссия) — 3,3%;
  6. Сингапур — 3,1%;
  7. Паттайя (Таиланд) — 2,9%;
  8. Париж (Франция) — 2,6%;
  9. Нячанг (Вьетнам) — 2,5%;
  10. Нуса Дуа (Бали, Индонезия) — 2,1%.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что для получения шенгена до Нового года документы стоит подавать как можно раньше. Это даст возможность успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

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