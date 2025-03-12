Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в мае 2025 года

Жители России планируют лететь на пляжи Турции и Египта.
В мае 2025 года многие россияне планируют отдых на пляжах Турции, Египта и ОАЭ, согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ).
Агрегатор туров «Слетать.ру» отметил рост интереса к поездкам на майские праздники на 18% по сравнению с 2024 годом. Лидером среди популярных направлений стала Турция (40%), за которой следуют Египет (15%) и ОАЭ (8%). Также наблюдается повышенный спрос на туры в Таиланд (4%).
Кроме того, компания Anex зафиксировала аналогичный тренд, добавив в список популярных направлений Вьетнам. Виктория Худаева, представитель туроператора, подчеркнула, что всплеск интереса к Вьетнаму связан с новыми прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы и удобными стыковками из других городов России.
Когда выгоднее всего отдыхать в 2025 году?
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разлива мазута, можно будет обсуждать в марте, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение.
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