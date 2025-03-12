Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в мае 2025 года

Жители России планируют лететь на пляжи Турции и Египта.

В мае 2025 года многие россияне планируют отдых на пляжах Турции, Египта и ОАЭ, согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ).

Агрегатор туров «Слетать.ру» отметил рост интереса к поездкам на майские праздники на 18% по сравнению с 2024 годом. Лидером среди популярных направлений стала Турция (40%), за которой следуют Египет (15%) и ОАЭ (8%). Также наблюдается повышенный спрос на туры в Таиланд (4%).

Кроме того, компания Anex зафиксировала аналогичный тренд, добавив в список популярных направлений Вьетнам. Виктория Худаева, представитель туроператора, подчеркнула, что всплеск интереса к Вьетнаму связан с новыми прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы и удобными стыковками из других городов России.

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Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разлива мазута, можно будет обсуждать в марте, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение.