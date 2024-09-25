Названы самые популярные у россиян зарубежные города

Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.

В сентябре 2024 года за границей отдохнуло на 25% больше россиян — об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Вот как выглядит рейтинг самых популярных зарубежных городов у российских туристов:

Стамбул — 9,5% от общего числа бронирования отелей; Дубай — 4%; Минск — 3,8%.

Кроме того, популярными среди россиян оказались такие города, как Тбилиси, Ереван, Алматы, Сеул, Шанхай, Баку и Париж. Что касается российских городов, то там ТОП бронирований отелей в сентябре выглядит так:

Москва — 20,9%; Санкт-Петербург — 13,6%; Сочи — 7,8%.

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Ранее специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые популярные у россиян направления для поездок по стране в Новый год.