Названы самые популярные у россиян зарубежные города

Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.
В сентябре 2024 года за границей отдохнуло на 25% больше россиян — об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Вот как выглядит рейтинг самых популярных зарубежных городов у российских туристов:
- Стамбул — 9,5% от общего числа бронирования отелей;
- Дубай — 4%;
- Минск — 3,8%.
Кроме того, популярными среди россиян оказались такие города, как Тбилиси, Ереван, Алматы, Сеул, Шанхай, Баку и Париж. Что касается российских городов, то там ТОП бронирований отелей в сентябре выглядит так:
- Москва — 20,9%;
- Санкт-Петербург — 13,6%;
- Сочи — 7,8%.
Ранее специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые популярные у россиян направления для поездок по стране в Новый год.
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