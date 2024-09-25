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№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

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Названы самые популярные у россиян зарубежные города

Фото: Unsplash

Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.

В сентябре 2024 года за границей отдохнуло на 25% больше россиян — об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Вот как выглядит рейтинг самых популярных зарубежных городов у российских туристов:

  1. Стамбул — 9,5% от общего числа бронирования отелей;
  2. Дубай — 4%;
  3. Минск — 3,8%.

Кроме того, популярными среди россиян оказались такие города, как Тбилиси, Ереван, Алматы, Сеул, Шанхай, Баку и Париж. Что касается российских городов, то там ТОП бронирований отелей в сентябре выглядит так:

  1. Москва — 20,9%;
  2. Санкт-Петербург — 13,6%;
  3. Сочи — 7,8%.

Ранее специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые популярные у россиян направления для поездок по стране в Новый год. 

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