Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Эти перевозчики очень редко подводят своих клиентов.

Аналитическая компания Cirium изучила данные авиакомпаний из более чем 600 источников и опубликовала список самых пунктуальных авиаперевозчиков в 2023 году.

В Cirium пояснили, что именно они считают «пунктуальностью» авиакомпании. По их методике это процент рейсов, которые прибывают или вылетают не более, чем через 15 минут после запланированного в расписании времени.

Самой пунктуальной по итогам 2023 года названа колумбийская Avianca Airlines. Еще два года назад лоукостер был близок к банкротству из-за пандемии коронавируса и глобальных ограничений на полеты. Однако своевременно проведенная реструктуризация позволила перевозчику возобновить операционную деятельность и оказаться на вершине мирового рейтинга. По данным Cirium, 85,73% всех рейсов Avianca в 2023 году прибыли в пункт назначения вовремя.

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На втором месте оказалась еще одна южноамериканская авиакомпания, Azul Airlines, у которой 85,51% из почти 311 тысяч рейсов были выполнены точно по расписанию.

Третье место рейтинга досталось Qatar Airways (85,11%), четвертую строчку заняла американская авиакомпания Delta Airlines (84,72%), замыкает первую пятерку с показателем 84,38% рейсов испанская Iberia.

Российские авиакомпании в рейтинге не учитывались.