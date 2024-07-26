Названы самый дорогой и самый бюджетный курорты России этим летом

Средняя стоимость проживания на российских курортах в этом летнем сезоне составляет около 6 тысяч рублей за ночь.

Самыми дорогими пляжными курортами по стоимости размещения этим летом стали Ялта, Абрау-Дюрсо и Адлер – при этом последний был признан абсолютным лидером по ценнику, рассказали в Ассоциации туристических агрегаторов АТАГ.

Самостоятельные туристы в среднем потратят на жилье в Адлере за сутки 11 тысяч рублей, в то время как в Абрау-Дюрсо – чуть больше 8 тысяч, а в Ялте – 7,6 тысячи рублей, судя по данным сервиса «Островок», который входит в АТАГ.

В это же время средняя стоимость размещения в Геленджике и Сочи не превысила 5,9 тысяч рублей за ночь.

Для желающих сэкономить самыми бюджетными оказались гостиницы Крыма: гости Феодосии в среднем потратили за сутки 3,8 тысяч рублей, а в Судаке и Керчи – 3,5 тысячи и 3,1 тысячи рублей соответственно.

Абрау-Дюрсо Фото: Сковородников Владимир Александрович / фотохостинг Russian Traveler

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В то же время, самое бюджетное размещение в Краснодарском крае туристам обойдется в среднем в 3,9 тысячи рублей в сутки (в посёлке Темрюкского района Кучугуры). Средний чек за сутки проживания в отелях Краснодарского края в этом году составляет 5,6 тысячи рублей – это на 22% больше, чем год назад.

Любители активного отдыха этим летом больше всего потратят на жильё в парке Рускеала в Карелии (11 тысяч) и в Териберке в Мурманской области (8,2 тысячи). А сэкономить смогут в Калмыкии (4,3 тысячи рублей) и Республике Коми (4,5 тысячи рублей), по данным МТС Travel.

Из тех, кто захотел провести лето в санатории, меньше всех потратили посетители курортов Ставропольского края (кроме Кисловодска, там наблюдалась самая высокая стоимость размещения, около 5,3 тысяч рублей).

В среднем стоимость бронирования отеля и другого типа жилья этим летом достигла 6 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, по словам директора АТАГ Юлии Скоромоловой. Эксперт пояснила, что рост стоимости связан в первую очередь с «перераспределением спроса».

«Во-первых, в этом сезоне возросла доля клиентов, выбирающих более „звездные“ и комфортные объекты размещения. Во-вторых, за год существенно увеличилось количество объектов размещения на платформах агрегаторов», – объяснила Скоромолова.