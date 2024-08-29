Названы три самые популярные страны для российских туристов в этом году

Сейчас гражданам России разрешено находиться в Королевстве Таиланд без визы сроком до 60 дней – в июле власти страны сделали этот режим для россиян бессрочным.

Для посещения Турции виза россиянам не требуется, если путешественники планируют остаться в стране не более 60 дней подряд или 90 с перерывом.

А в ОАЭ находиться без визы можно не более 90 дней в течение полугода (либо оформить туристическую визу и остаться на подольше).