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№ 3 (12)

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Russian Traveler №3(12) 2024
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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Названы три самые популярные страны для российских туристов в этом году

Фото: Robin Noguier / Unsplash

Таиланд занял третье место по популярности среди российских туристов, уступая только Турции и Объединенным Арабским Эмиратам

В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, что Таиланд, Турция и ОАЭ – одни из самых востребованных направлений среди россиян в этом году.

Сейчас гражданам России разрешено находиться в Королевстве Таиланд без визы сроком до 60 дней – в июле власти страны сделали этот режим для россиян бессрочным. 

Для посещения Турции виза россиянам не требуется, если путешественники планируют остаться в стране не более 60 дней подряд или 90 с перерывом. 

А в ОАЭ находиться без визы можно не более 90 дней в течение полугода (либо оформить туристическую визу и остаться на подольше).

По данным пограничной службы ФСБ, в первом полугодии 2024 года россияне совершили заграницу 12 669 270 поездок с разными целями, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации туроператоров отмечают, что 7,63 миллионов из этих поездок, с учётом транзита, носят преимущественно туристический характер. 

Другими популярными странами для визитов россиянами за первые месяцы 2024 года стали Китай, Египет и Абхазия, а вот количество поездок в постсоветские страны в первой половине этого года сократилось – за исключением поездок в Грузию, Азербайджан и Узбекистан.

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