Названы три самые популярные страны для российских туристов в этом году

Таиланд занял третье место по популярности среди российских туристов, уступая только Турции и Объединенным Арабским Эмиратам
В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, что Таиланд, Турция и ОАЭ – одни из самых востребованных направлений среди россиян в этом году.
Сейчас гражданам России разрешено находиться в Королевстве Таиланд без визы сроком до 60 дней – в июле власти страны сделали этот режим для россиян бессрочным.
Для посещения Турции виза россиянам не требуется, если путешественники планируют остаться в стране не более 60 дней подряд или 90 с перерывом.
А в ОАЭ находиться без визы можно не более 90 дней в течение полугода (либо оформить туристическую визу и остаться на подольше).
По данным пограничной службы ФСБ, в первом полугодии 2024 года россияне совершили заграницу 12 669 270 поездок с разными целями, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации туроператоров отмечают, что 7,63 миллионов из этих поездок, с учётом транзита, носят преимущественно туристический характер.
Другими популярными странами для визитов россиянами за первые месяцы 2024 года стали Китай, Египет и Абхазия, а вот количество поездок в постсоветские страны в первой половине этого года сократилось – за исключением поездок в Грузию, Азербайджан и Узбекистан.
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