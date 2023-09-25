Не только море: куда поехать с детьми в бархатный сезон

Среди интересных направлений для семейных путешествий осенью — Алтай и Дальний Восток.

Все родители знают, что планировать отдых с детьми — не самое простое занятие, ведь очень важно учесть запросы маленьких, но при этом очень требовательных путешественников. В зависимости от возраста их желания могут быть разными. Поэтому Russian Traveler вместе с Яндекс Путешествиями собрал лучшие направления по России, посетить которые будет интересно семьям с детьми с учетом их возраста. Отличный способ немного продлить летние каникулы.

Направления для путешествия с детьми 3-7 лет

Станица Голубицкая

Для желающих продлить лето на море отличный вариант — станица Голубицкая на Азовском море. Тут теплое неглубокое море и песчаные пляжи. Например, пляж Центральный расположен вдоль парка аттракционов, а прямо на берегу оборудована детская зона с батутами. Также есть и другие способы провести время в самой станице: можно посмотреть на зверей в зоопарке «Лукоморье» или увидеть необычных животных в Экзотик-парке. Рядом с ним расположен Дельфинарий «Немо». При этом в Голубицкой можно показать ребенку не только необычную фауну, но и флору, ярких представителей которой можно увидеть в Долине лотосов.

По прогнозам, в сентябре в станице будет тепло — от 20 до 27 градусов. Но ближе к концу месяца температура снизится до 23. Средняя температура воды достигнет 25 градусов.

Азовское море в станице Голубицкая Фото: Wikipedia Commons

Как добраться Цены на поезд «Москва — Анапа — Москва» начинаются от 3 850 рублей за взрослого и от 2 470 рублей за ребенка. Далее до станицы Голубицкая нужно проехать 59 км на автобусе — весь путь в одну сторону занимает 1 день 11 часов.

Где остановиться В сотне метрах от моря есть минималистичный отель Azov Village: оценка 4,6 на Яндекс Путешествиях, цена – от 2 600 рублей. Еще один бюджетный вариант — двухзвездочная гостиница «Фламинго» по цене от 3 310 рублей с оценкой 4,5 на Яндекс Путешествиях. А в отеле «Солнечный пляж» отдельным плюсом станет бассейн. Это место туристы оценивают в 4,5 балов на Яндекс Путешествиях, цена ночи — от 3 000 рублей.

Киров

В Кирове расположено множество различных парков развлечений, а также небольшие музеи, которые будут интересны детям. Так, обязательно стоит погулять по Александровскому саду и парку аттракционов «Поляна сказок». Из культурных мест детям обязательно понравится музей истории мороженого «Артико» и Вятский палеонтологический музей с уникальными экспонатами, среди которых — останки настоящих динозавров.

Также в городе есть Кировский государственный цирк, где можно посмотреть на выступления акробатов и клоунов. В сентябре в Кирове, согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. При этом температура стабилизируется к середине сентября — и достигнет 20-23 градусов.

Трифонов монастырь в Кирове Фото: Павел Кощеев / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Самолет «Москва — Киров — Москва» будет стоить от 7 346 рублей для взрослого и от 6 300 рублей для ребенка. Цена на аналогичный поезд стартует от 2 675 рублей и от 1 530 рублей соответственно.

Где остановиться Остановиться с ребенком можно в трехзвездочном Art Hotel: оценка 4,6 на Яндекс Путешествиях, цена – от 2500 рублей за взрослого и ребенка. Также есть четырехзвездочный Hotel Kirov с классическими интерьерами по цене от 3 550 рублей за взрослого и ребенка (оценка 4,9 на Яндекс Путешествиях) и отель «Классик» в центре города. Оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, цена — от 2650 рублей в сутки.

Хабаровск

Крупнейший город Дальнего Востока, в котором слились европейская и азиатская культура — сказываются 17 км до границы с Китаем. При этом культура коренных народов остается в сердце города.

Взрослые и дети будут в восторге от природы Хабаровска и аутентичных достопримечательностей, отражающих богатство культуры и истории города. Так, из сетных живописных достопримечательностей — Озеро Лотосов, Амурский Утес и сам Амур, по которому обязательно стоит отправиться на речную прогулку.

Из культурных мест детям могут быть интересны Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова и музей «Рыбы Амура», где можно посмотреть на живых представителей местной фауны и узнать о них много нового. Из развлекательных мест — детский мультицентр «Арлекин» с лабиринтами, батутами, горками и прочими детскими атрибутами. По данным Яндекс Погоды, средняя температура в Хабаровске в сентябре будет держаться в районе 24 градусов, при этом средняя температура воды составит 20 градусов.

Набережная в Хабаровске Фото: Татьяна Мамаева / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Билет на самолет «Москва – Хабаровск — Москва» стоит от 26 700 рублей для взрослого и от 22 690 для ребенка. Цены на такой же поезд начинаются от 22 500 рублей для родителя и от 7 880 для малыша.

Где остановиться В Хабаровске есть гостиница с крытым бассейном «Пилот»: оценка 4,5 на Яндекс Путешествиях цена – от 3200 рублей за взрослого и ребенка. Также детям понравится в яркой стильной «Фабрике»: оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, стоимость начинается от 1800 рублей за взрослого и ребенка. Еще один вариант — трехзвездочная гостиница «Роял» по цене от 2500 рублей, оценка 4,1 на Яндекс Путешествиях.

Направления для путешествия с детьми 7-13 лет

Новороссийск

Этот портовый город привлекает туристов не только морем, но и красивой окружающей природой и развлечениями. На побережье можно найти много пляжей, где есть удобный пологий вход в воду для детей. Например, пляж «Нептун» с большим выбором аттракционов и огражденным мелководным участком для безопасного купания детей. В самом городе можно посетить парк живой природы «ДоДо» или дельфинарий «Водный мир».

Взрослым и детям придется по нраву экскурсия по крейсеру «Михаил Кутузов», а также представление в конном театре — на территории культурно-спортивного комплекса «Россия» есть манеж, в котором показывают конно-историческое шоу «Рим», спектакль о кубанских казаках и другие программы. В Новороссийске средняя температура, по данным Яндекс Погоды, здесь составляет 22 градуса. Температура воды в этих краях обычно держится в районе 19 градусов.

Вид на Новороссийск с юга со стороны Суджукской косы Фото: Егор Никифоров / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Билет на поезд «Москва - Новороссийск - Москва» для взрослого стоит от 6 470 рублей, для ребенка — от 2 260 рублей. Время в пути занимает 1 день 6 часов.

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Где остановиться Пользователи Яндекс Путешествий ставят высшую оценку отелям «Олимп» (стоимость номера от 3 500 рублей) и «Свата» (от 2 580 рублей). Рядом с морем есть гостиничный комплекс «Акварели»: оценка 4,7 на Яндекс Путешествиях, цена стартует от 4 720 рублей.

Кострома

Кострома — один из самых интересных городов Золотого кольца для путешествия с семьей. Здесь можно прогуляться по классической русской деревне XIX века, зайти в Терем Снегурочки или совершить гастротур в мир сыров и сладостей с многовековой историей — будет интересно и детям, и взрослым.

Так, продегустировать знаменитые десерты и узнать интересные факты о них можно в музее «Русские сласти». Не менее увлекательной будет экскурсия по музею Романовых, где можно полюбоваться исторической архитектурой, картинами и скульптурами.

А чтобы увидеть памятники деревянного зодчества, стоит отправиться в архитектурно-этнографический и ландшафтный музей под открытым небом «Костромская слобода». В Костроме сентябрь, по данным собственного прогноза Яндекс Погоды, обещает быть тёплым: здесь максимальная температура достигнет 25 градусов. А средняя температура воды составит примерно 20 градусов.

Красные ряды, Кострома Фото: Артем Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Поезд «Москва – Кострома — Москва» обойдется минимум в 1 570 рублей за взрослого и от 550 рублей за ребенка. Дорога занимает 6 часов в одну сторону.

Где остановиться Недалеко от знаменитой реки есть трехзвездочная гостиница «Волга»: оценка 4,9 на Яндекс Путешествиях, цена – от 3 800 рублей за взрослого и ребенка. Гостей с детьми также ждут в отелях «Островской причал» (оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, стоимость — от 3 700 рублей) и «Екатерина» (оценка 5 на Яндекс Путешествиях, цена — от 5 130 рублей).

Направления для путешествия с детьми 14-18 лет

Владивосток

Этот приморский город можно выбрать для любителей моря как альтернативу Краснодарскому побережью. Тут множество живописных и хорошо оборудованных пляжей, самый примечательный из них — пляж Стеклянный. Второй такой можно увидеть только в Калифорнии. Его берег состоит из стеклянной гальки, но ходить по нему абсолютно безопасно.

Среди городских развлечений — Приморский сафари-парк и океанариум с 70-метровый стеклянным туннелем. Также можно полюбоваться отличным видов на город, который открывается со смотровой площадки на сопке Орлиное гнездо. Подняться туда можно на фуникулере. По данным Яндекс Погоды, во Владивостоке в сентябре температура будет держаться в районе 22-23 градусов, а температура воды — в районе 20.

Владивосток Фото: Никита / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Самолет «Москва – Владивосток — Москва» обойдется минимум в 25 000 рублей за взрослого или ребенка от 14 лет. Время в пути — 8 часов. Аналогичный поезд стоит от 24 000 рублей и идет 7 дней.

Где остановиться Пользователи Яндекс Путешествий ставят высшую оценку отелям «Ирис» по цене от 6 710 рублей за ночь, History Hotel по стоимости от 7 800 рублей и Sea Breeze Vladivostok по цене от 7 500 рублей.

Республика Алтай

Алтай — удивительное место с множеством гор и прекрасных пейзажей. Регион хорошо подходит для организации похода. Местные жители предлагают множество туров, в ходе которых можно посетить Телецкое озеро, Тавдинские пещеры, Грот Ихтиандра и Парк лабиринтов.

омимо природных достопримечательностей, гостям региона могут быть интересны музей естественной истории «Палеопарк» или реконструкция русского деревянного пограничного острога XVIII века «Форт Куюм». Также взрослым детям понравится парк экстремальных развлечений на Чемальской ГЭС, где есть горный спуск, крутое пике, экстрим-трасса и другие аттракционы. Если говорить о погоде, то на Алтае, по данным Яндекс Погоды, средняя температура будет держаться в районе 23 градусов.

Республика Алтай Фото: Unsplash

Как добраться Билет на самолет «Москва – Горно-Алтайск — Москва» стоит от 17 126 рублей за человека, перелет занимает 4 часа 25 минут.

Где остановиться Оценку 5,0 ставят пользователи Яндекс Путешествий отелю «Игман» по цене от 4 106 рублей за номер. Также можно остановиться в четырехзвездочной гостинице «Алтай» (оценка 4,7 на Яндекс Путешествиях, стоимость – от 4 892 рублей) и «Гранд отеле Алтай» с классическими интерьерами (оценка 4,7 на Яндекс Путешествиях, цена — от 5 200 рублей).

Пятигорск

Пятигорск — один из самых крупных городов в Ставрополье. Помимо завораживающих ландшафтов, это место славится своими лечебными свойствами, поэтому отдых с семьей здесь будет не только интересным, но и оздоровительным. Однозначно стоит взглянуть на озеро Провал, гору Машук и грот Дианы.

Из неприродных достопримечательностей — Музей знаменитого писателя М.Ю. Лермонтова и Лермонтовская галерея, один из архитектурных символов Пятигорска. По данным Яндекс Погоды, здесь обещают теплые первые осенние дни: температура в сентябре, в бархатный сезон, периодически будет подниматься до 25 и даже 29 градусов.

Указатели на вершине горы Машук в Пятигорске Фото: Владимир Ганзиков / фотохостинг rtraveler.ru

Как добраться Самолет «Москва – Ставрополь — Москва» стоит от 13 028 рублей за человека, а автобус «Ставрополь — Пятигорск — Ставрополь» — от 1 188 рублей. Поезд из Москвы до Пятигорска и обратно обойдется минимум в 7 150 рублей, путь займет 1 день 5 часов в одну сторону.