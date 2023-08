Неделя фитнеса и здоровья на Мальдивах

В W Maldives впервые пройдет неделя, посвященная фитнесу и здоровому образу жизни. Гвоздь программы – прыжки на батутах. Кто откажется энергично попрыгать с видом на пальмы, пока его обвевает ласковый бриз с лазурного Индийского океана?

C 21 по 26 августа 2023 года в W Maldives пройдет неделя фитнеса и здоровья под названием SWEAT IT OUT, на которую соберутся поклонники здорового образа жизни со всего мира – ведь что может быть лучшей площадкой для приведения своего тела и духа в форму, как не один из красивейших мальдивских островов?

В основу идеи о запуске проекта легла любовь к эстетике человеческого тела, а потому палитра запланированных спортивно-оздоровительных мероприятий очень разнообразна. Тем более, что пройдет она под руководством лучших из лучших: на курорт приедут звезда фитнеса Брэдли Симмондс, который наверняка удивит участников высочайшим уровнем своих знаний и способностью завести и вдохновить, а также команда Jumping Fitness, подготовившая интенсивные и нескучные тренировки.

Брэдли Симмонс фитнес-тренер Молодой и амбициозный профессионал, чья цель – вдохновлять, мотивировать и менять взгляд людей на их образ жизни при помощи спорта и правильного питания. Среди его клиентов - мировые звезды, а его подход нацелен на долговременные результаты без пустой траты времени среди людей любого пола, возраста и телосложения.

Jumping Fitness – это совместное детище двух молодых и очень перспективных любителей фитнеса Яны и Томаса, которые ворвались на рынок с их уникальными тренировками, основанными на использовании прыжков на шестиугольных батутах, которые в настоящий момент можно приобрести в 54 странах мира. Благодаря их тренажерам для многих тренировки превратились из рутинной обязаловки в веселое и полезное времяпрепровождение, а сами ребята заработали кучу международных наград.

«Фитнес под руководством таких звезд, как Брэдли Симмондс и Jumping Fitness на фоне ни с чем не сравнимой природы – вы бы сами не хотели поучаствовать? Мы невероятно гордимся SWEAT IT OUT – проектом, который, уверен, понравится очень многим людям с разными интересами, предпочтениями и возможностями и оставит после себя не только заметно более подтянутое тело и спокойствие в душе, но и удовлетворение собой и прекрасные воспоминания», – Иду Рибейру, генеральный менеджер W Maldives.

Расписание на неделю SWEAT IT OUT предполагает, что ни одна тренировка не будет похожа на предыдущую: помимо самих активностей будут постоянно меняться локации на острове, а потому впечатления также будут неповторимы.

SWEAT IT OUT – это серия увлекательных спортивных мероприятий, на которых можно познакомиться с классными людьми и раскрыть в себе бойцовские качества. Поучаствовать может любой — как опытные спортсмены, желающие покорить новые высоты, так и начинающие любители здорового образа жизни. А чтобы отпуск стал еще лучше, можно воспользоваться предложением W Maldives Half Board On Us, в которое входит ежедневный завтрак со шведским столом в ресторане KITCHEN, бесплатный ежедневный ужин из трех блюд на двоих в ресторанах Wet, FIRE или FISH (на ваш выбор) и безалкогольные напитки в баре W Mix.