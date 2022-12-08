Неоновые вечеринки, коктейли на закате и робинзонада: как встретить новогодние праздники на Мальдивах

Зажигательные зимние каникулы можно провести в W Maldives.

Мальдивский курорт W Maldives предлагает окунуться в яркую атмосферу праздников с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Бесконечная череда вечеринок, гастрономических ужинов и огромное количество развлечений позволят гостям красиво проводить уходящий год и с размахом встретить год приходящий.

Добавьте к этому невероятную тропическую природу, бирюзовые воды лагуны и лучший риф в стране – новогодние торжества в W Maldives вряд ли когда-то забудутся.

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Начиная с католического Рождества 24 декабря, когда рождественскую ярмарку на пляже посетит сам Санта-Клаус, гостей ждет множество увеселительных мероприятий. Например, соревнование по приготовлению коктейлей, пляжный пир с играми и диджейским сетом, неоновая вечеринка в бассейне в мексиканском стиле и робинзонада на необитаемом острове.

Помимо этого гости могут поучаствовать в параде тропических костюмов, попробовать изысканную японскую кухню в ресторане Fish, расслабиться на бранче с шампанским и солидно отметить православное Рождество устрицами и черной икрой.

И, конечно же, не стоит забывать про главную зимнюю ночь в канун Нового года, которая начнется с коктейлей в заведении Kada, продолжится праздничным ужином на пляже Fire и закончится вечеринкой с музыкой, танцами и массой сюрпризов от курорта.

Чтобы не потерять голову от такого изобилия и сохранять здоровый баланс между отдыхом и весельем, на курорте можно заполнить время между развлечениями спортивными мероприятиями и прохождением спа-процедур. К примеру, гости могут заняться йогой и пилатесом на восходе и закате, аквааэробикой, тайским боксом, изучением балийских танцев или такими водными видами спорта, как дайвинг, плавание с маской или парасейлинг.

Не забывают на курорте и про детей: каждый день они будут увлечены расписыванием кокосов, поиском островных сокровищ, построением замков на песке, участием в мини-олимпийских играх и изготовлением поделок из пальмовых листьев.