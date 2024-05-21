Непристегнутый пассажир самолета погиб во время сильной турбулентности

Еще 30 человек получили травмы.

Пассажир летевшего в Сингапур самолета погиб во время сильной турбулентности. Еще несколько человек получили травмы, пишет BBC News.

Самолет перевозчика Singapore Airlines направлялся из Лондона в азиатский город-государство и попал в зону сильной турбулентности. Boeing 777-312ER подал сигнал аварийной ситуации и сменил маршрут, чтобы вынужденно приземлиться в Бангкоке.

Пассажиры самолета рассказали, что борт резко наклонило и затрясло, отчего люди и предметы буквально «разлетелись по салону». Непристегнутые подскочили так, что ударились головами о багажные полки и «помяли их».

«Мы услышали звук, похожий на глухой удар, затем люди начали кричать, кто-то ударился головой. Я в тот момент пил кофе, поэтому весь облился. Когда турбулентность утихла, я стал помогать женщине с раной головы», — рассказал мужчина по имени Эндрю.

В самой авиакомпании сообщили, что на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Несколько человек пострадали, один погиб.

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«Singapore Airlines выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего», — передает вещательная корпорация слова представителей Singapore Airlines.

По данным тайской газеты Matichon, травмы получили 30 человек, всем им сейчас оказывается медицинская помощь. Погибшему мужчине было 73 года, он был гражданином Великобритании.

По словам экспертов, одна из частых причин гибели пассажиров в самолете — это нахождение в туалете во время сильной турбулентности. Дело в том, что там очень легко удариться головой о стену или упасть, не удержавшись на ногах. Поэтому бортпроводники призывают всех сидеть на местах с пристегнутыми ремнями, пока на панели горит соответствующая лампочка, — и не вставать даже в уборную.