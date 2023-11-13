Нерпы, дюны и огромное озеро: путешествие к бурятскому Байкалу

Наш очередной фототур прошел в Бурятии. Мы побывали в Забайкальском национальном парке, добрались до Ушканьих островов и наблюдали за нерпами. Рассматривали захватывающие дух виды, заглянули в главный буддийский дацан страны – Иволгинский. Во главе путешествия – Андрей Каменев, шеф-фотограф Russian Traveler.

Первым делом мы отправились к деревне Гусиха – в середине прошлого века геологи пытались найти здесь нефть, а обнаружили термальные источники. Это особенное удовольствие в холодную погоду — окунуться в горячую воду. Кстати, сюда приезжают не только за тем, чтобы испытать новые ощущение (не менее хорошо здесь зимой, когда лес вокруг покрыт снегом), а чтобы подлечить суставы, придать коже свежесть: доказано, что эти источники оказывает целебное воздействие на организм.

Следующая точка, куда мы отправились – Ушканьи острова, архипелаг в Баргузинском районе Бурятии. Здесь чистейший воздух, нетронутые леса, здесь живут существа, растут растения, которых не встретишь больше нигде на планете. Например, нам посчастливилось увидеть знаменитых байкальских нерп — местный эндемик. Неизвестно, как нерпа оказалась в Байкале. Часть исследователей считает, что она проникла в него в ледниковую эпоху из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара одновременно с байкальским омулем. Выглядит нерпа очень обаятельно — пышные усы и огромные, почти человеческие, глаза.

Добираться до Ушканьих островов небыстро, это путешествие почти на целый день. Компьютера нет, ноутбук тащить тяжело. Попробовали необычный вариант – заменить компьютер планшетом. И, кстати, вполне получилось. У нас с собой был Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Что, во-первых, тут понравилось — противоударный чехол Outdoor cover, который защищает устройство, у него еще удобная подставка, которая позволяет использовать устройство на любой поверхности, тут же есть надежный держатель для стилуса.



А еще сам планшет пыле-влагозащищен, что важно в полевых условиях: дождь или брызги во время поездки на катере проблем в работе не вызвали. Важный момент: планшет мгновенно коннектится через приложение, позволяет быстро перекидывать фотографии из камеры на планшет и предварительно отсматривать, отбирать фото. Ну и плюс — установленные программы Photoshop и Lightroom для мобильных устройств, они сильно облегчают работу фотографа в «полях», позволяя оперативно обрабатывать фотографии. Впрочем, вернемся к нашему путешествию. Ушканьи острова — место, где нерпы ничуть не боятся людей. Посмотрите сами.

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Байкал – удивительное озеро, которое образовалось более 3,5 миллиона лет назад в узкой долине на востоке Сибири, — это самое глубокое в мире (1642 метра). К тому же считается самым чистым и самым большим по объему, здесь сосредоточена пятая часть озерных пресных вод планеты — этого достаточно чтобы наполнить 9 миллиардов олимпийских плавательных бассейнов.

На следующий день мы отправились к другому невероятному произведению природы, которое тоже находится в этих местах – в Баргузинскую долину. Смотря сверху на поразительный пейзаж, даже не веришь, что подобные картины бывают в реальности: здесь река Аргада делает поворот на 180 градусов в виде подковы образуя песчаную гряду высотой сто метров.

Мы заезжаем напоследок в Иволгинский дацан – главный буддийский монастырь нашей страны (да и стран бывшего СССР тоже). Кроме ступ и храмов на его территории находится университет. Паломники и туристы едут сюда ещё и для того, чтобы увидеть нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, который в 1927 году ушёл в нирвану. Кстати, именно в этом дацане расположена оранжерея с деревом бодхи — потомком именно того дерева, под которым когда-то обрел просветление Будда.

Мир вокруг озера Байкал – отдельная вселенная, которую можно открывать бесконечно, мы сюда обязательно еще вернемся.