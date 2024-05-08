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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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NordStar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы

Фото: Flickr

Авиакомпания планирует обратиться в правоохранительные органы.

Авиакомпания NordStar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы. С таким заявлением она выступила на своем сайте.

Сотрудники перевозчика заметили, что ряд агентских ресурсов, среди которых сайты aviakassa.com и mego.travel, предлагают билеты на регулярные и чартерные рейсы, которых нет в расписании. Речь идет о перелетах летом 2024 года по следующим маршрутам:

  • Пермь — Сочи и обратно;
  • Санкт-Петербург — Сочи и обратно;
  • Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 по местному времени)
  • Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 по местному времени).

«NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять эти рейсы <...> По данным фактам авиакомпания планирует направить обращение в правоохранительные органы», — отметили представители перевозчика.

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