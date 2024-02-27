Норвегия ужесточает правила туризма на Шпицбергене. Медведи и моржи станут жить лучше

Новые ограничения вступят в силу с начала следующего года.

С 1 января 2025 года Норвегия планирует ввести новые ограничения для круизных судов и другой туристической деятельности на Шпицбергене, чтобы защитить его уникальную дикую природу.

Популярность Шпицбергена среди любителей приключений побудила норвежское правительство принять меры для обеспечения защиты архипелага. Он славится своими потрясающими арктическими пейзажами и является пристанищем для таких видов, как белые медведи, северные олени и моржи.

Предлагаемые правила (которые ожидают одобрения парламента и вступают в силу 1 января 2025 года), установят более строгий контроль над количеством посетителей и их деятельностью. Ключевые среди этих мер: ограничение количества пассажиров, разрешенных на судах в охраняемых зонах, до 200 человек. А еще ограничение высадки на берег до 43 четко определенных мест по всему архипелагу. Эти шаги призваны минимизировать воздействие человека на хрупкие экосистемы региона и среду обитания диких животных.

Кроме того, в охраняемых зонах будет запрещено использование дронов. Правила также предусматривают постоянный запрет на движение снегоходов и других гусеничных транспортных средств на морском льду в нескольких фьордах после 1 марта, за исключением некоторых случаев.

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Кроме того, правила распространяются на морскую деятельность: они позволят не беспокоить гнездящихся птиц и морских млекопитающих. Например, суда обязаны поддерживать скорость ниже 5 узлов в пределах 500 метров от скал гнездования птиц во время сезона размножения и соблюдать правила дистанции, когда они находятся вблизи лежбищ моржей или мест обитания белых медведей.

Круизным операторам, таким как Hurtigruten и ее дочерний бренд HX (ранее Hurtigruten Expeditions), предлагающим маршруты на Шпицберген, придется скорректировать свою деятельность, чтобы соответствовать новым ограничениям.

Инициатива подчеркивает «важность активной охраны окружающей среды в условиях растущего туристического давления на последние дикие рубежи мира» (так говорится в заявлении норвежских властей).