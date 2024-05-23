Норвегия вводит новые ограничения на въезд россиян

Граждане РФ не смогут посетить страну в туристических целях.

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд российских туристов: с 29 мая они не смогут въехать в страну в туристических или других второстепенных целях. Однако есть исключения для тех, кто едет в гости к родственникам, работает или учится в Норвегии.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Мель в 2023 году заявляла, что полный запрет на въезд россиян в страну пока не вводили, так как количество въезжающих в страну граждан России очень мало. Ужесточение правил выдачи виз российским гражданам норвежскими властями произошло ещё в мае 2022 года.

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Ранее правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией переходы на юго-востоке страны «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра».