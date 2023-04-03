Новая концепция отдыха на Мальдивах: что угодно и когда угодно

Let It Glow – это свежая концепция путешествий класса «люкс», придуманная совместно со звездами мировой величины из мира моды, дизайны, музыки и инноваций.

В 25-и минутах полета от международного аэропорта Мале на собственном острове расположен курорт W Maldives, созданный для тех, кто ценит эксклюзивность и новые ощущения. Буквально всё здесь – цвета, материалы и даже солнечные блики на поверхностях — делают остров по-своему игривым и уникальным.

Тут и там видны детали, в которых чувствуется, что источником вдохновения для дизайнеров и проектировщиков стала невероятно разнообразная жизнь океана, например, яркие морские звезды и светящийся в темноте планктон. Здесь хочется, чтобы ночи и дни были бесконечными — в полном соответствии с философией курорта, которую можно охарактеризовать как «что угодно и когда угодно». И здесь её неукоснительно придерживаются 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Фото: W Maldives

Жилье класса люкс

W Maldives — это 77 бунгало разных категорий, 27 из которых стоят на пляже, а остальные — на воде. Каждый номер оснащен всем необходимым для незабываемого отдыха: огромной двуспальной кроватью, современной стерео-системой, 42-дюймовым телевизором, винным шкафом, микс-баром (вариация на тему привычного и хорошо всем знакомого мини-бара), панорамным бассейном и террасой.

В дизайне всех 27 «чудесных пляжных оазисов», как здесь называют виллы, стоящих на берегу океана, центральное место занимает красный цвет: например, деревянные кресла Ming, разработанные бюро Neri & Hu для Stellar Works, а также узоры медуз и кораллов на фирменных подушках. Все элементы дизайна, в том числе придуманные дизайнером Кристианом Хаасом веревочные лампы и гамаки из Никарагуа, сплетенные вручную из переработанных материалов, сделаны на заказ и призваны создать мягкую и расслабленную обстановку.

В бело-синей обстановке расположенных в лагуне бунгало, среди которых 25 «сказочных надводных оазисов» и 21 «эффектная надводная вилла», выражена безудержная энергия мальдивской подводной фауны.

Среди подобных элементов — придуманное Томасом Педерсеном огромное белое кресло-качалка в форме рыбы-ската, потрясающая лампа-медуза от Рокси Таури-Рассел, светящаяся подушка в форме морской звезды и дизайнерская итальянская барная тележка, которая особенно хорошо отражает коктейльную культуру бренда W.

Фото: W Maldives

Из океана на стол

Настоящей гордостью курорта являются рестораны и бары, поскольку гастро-команда W Maldives обожает придумывать новые кулинарные концепции. В стоящем на воде ресторане FISH гостей ждут вкуснейшие блюда юго-восточной кухни, приготовленные из свежего морского улова. Еще больше паназиатских блюд ждет в открытом в течение всего дня современном бистро KITCHEN.

На пляже ресторан FIRE приглашает гостей окунуться в романтическую и непринужденную атмосферу барбекю под звездами.

А возле бассейна расположен бар SIP с фантастическим видом на закат, шампанским, мартини, вкусными коктейлями и разнообразием свежих суши и сашими; ещё один бар у бассейна с собственной террасой – это WET с большой коллекцией экспериментальных напитков и авторских коктейлей. Не забудьте при случае также посетить сезонное кафе мальдивской кухни KADA.

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Фото: W Maldives

AWAY Spa

Чередовать веселое времяпрепровождение и незабываемые вечеринки стоит с отдыхом, поэтому гостям рекомендуется посетить спа-центр AWAY Spa — там точно знают рецепт, который поможет вернуть силы и настроение.

Спа-меню разбито на три раздела, которые можно комбинировать и сочетать в разных вариациях, — «Inner Glow», «Outer Glow» и «After Glow», призванных расслабить, зарядить энергией и поддерживать «сияние» организма даже после окончания отпуска.

Фото: W Maldives

Подводный мир Индийского океана

Если захочется более активно проводить время, поход в центр водных видов спорта WAVE – идеальное решение.

А более острые ощущения обеспечит дайвинг-центр DOWN UNDER, где сертифицированная команда профессиональных дайверов покажет все лучшие близлежащие места для подводных приключений, ведь W Maldives – дом для одного из лучших рифов на Мальдивах.

Фото: W Maldives