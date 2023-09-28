Чем заняться в Красной Поляне: события в октябре

Осень в горах – что может быть лучше? Одно из самых лучших мест в стране, где хорошо встречать это время года – игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, где каждый день проходят интересные события.

Каждую пятницу. Шоу-программа «Кабаре Каре»

Где и когда: каждую пятницу, казино «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна», начало 21:00.



«Кабаре Каре» – это чувственные истории в исполнении шикарных танцовщиц и вокалисток. Артистки выступают в самых удивительных костюмах, а главный герой программы — Джокер творит невероятные трюки. Помимо представления всем гостям предлагается принять участие в специальном розыгрыше. Чтобы стать его призером, необходимо собрать «каре» — комбинацию из четырех карт одинакового номинала во время шоу. Призовой фонд составляет 300 000 рублей. Начало программы — каждую пятницу в 21:00 часов.

Важно: при себе необходимо иметь карту гостя игорной зоны «Красная Поляна» или оригинал паспорта для регистрации, 18+.



А вот расписание мероприятий в октябре.



С 1 по 15 октября Российский ресторанный фестиваль. Участвуют ресторан «Баффет» и ресторан «Бумеранг»

Дегустационный сет в ресторане «Баффет»



1. Эклер с форелью с фермерского хозяйства – с соусом из черноморских рапанов.

2. Кубанский борщ с необычной подачей — потрясающе вкусный!

3. Шаурма с томленым в печи ягненком, баклажаном и спелыми томатами.

4. Инжир с кремом из бобов тонка, крамблом из соленого печенья и грецкого ореха.



Стоимость сета: 1990 рублей.

Дегустационный сет в ресторане «Бумеранг»



1. Итальянское мясное ассорти (коппа, пармская ветчина, брезаола с хрустящими гренками из чиабатты и оливками каламата).

2. Лосось со спаржей в соусе шампань.

3. Миньон с соусом из лесных белых грибов с бакинским вяленым томатом.

4. Конфеты трюфель с коньяком и нежными сливками.



Стоимость сета: 4900 рублей.

1 - 9 октября. October PokerFest

Где и когда: покерный клуб Сочи, второй этаж в «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна».



Вы все правильно поняли по названию – на такой необычный покерный турнир однозначно нужно приехать!

Второй год подряд октябрь в Покерном клубе Сочи становится «пивным» месяцем. Вспоминаем популярный праздник Octoberfest и проводим большой одноименный турнирный фестиваль – October Poker Fest.

Будем вас удивлять! За каждую регистрацию в любой турнир серии вы получите бокал пенного. А еще забудьте про привычные названия турниров – в этот раз всё будет иначе. И даже с музыкой в стиле немецкого фолка. Тематику турнира поддержит яркое сукно стола, хостес в великолепных дирндлях и чемпионские кубки, стилизованные под самые важные атрибуты Octoberfest: пивную кружку и брецель.

И, разумеется, несколько сотен тысяч фишек казино в розыгрыше! October PokerFest окажет большое влияние и на распределение мест в гонке «Игрок года»: это предпоследняя серия в 2023 году, так что на счету будет каждый заработанный балл.



Подробнее – здесь.

5 октября. Группа «Винтаж»

Где и когда: «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна». Вход свободный, 18+. Начало в 21:00.



Самая «плохая девочка» отечественного шоу-бизнеса – Анна Плетнева выступит 5 октября на сцене «Казино Сочи». Это будет концерт на расстоянии вытянутой руки! Если, конечно, вы успеете занять лучшие места и приедете заранее.

Легендарная группа «Винтаж» и их супер-хиты: «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Рома-Роман», «Одиночество любви», «Ева», «Всего хорошего» и многие другие песни, любимые миллионами, станут кульминацией вечера.

Тема чувств является ведущей в творчестве группы, а живые выступления напоминают яркое шоу – однозначно приезжайте за вдохновением!

13 октября. «Ужин с шефом»

Где и когда: ресторан Brunello в игорной зоне «Красная Поляна». Начало в 19:00. Сбор гостей в 19:00. Вход свободный, количество мест ограниченно. Рекомендуем забронировать столик заранее: +7 (862) 220-07-77 Подробнее – тут.



Звездный бренд-шеф игорной зоны «Красная Поляна» - Илья Захаров приглашает! Окажитесь в центре событий и устройте восхитительную пятницу для себя и близких. Ингредиенты вечера: харизма, музыка, подарки и высокая кухня. Ресторан высокой кухни Brunello продолжает серию авторских встреч «Ужин с шефом». Что в планах?



1. Меню, которое можно попробовать только один вечер

2. Сторителлинг о еде и жизни

3. Подарки от бренд-шефа для гостей;

4. Фотосессия

5. Живая музыка

14 октября. Triangle Sun

Где и когда: казино «Бумеранг», Игорная зона «Красная Поляна». Начало в 20:00. Вход свободный, 18+. Подробности – тут.



Музыка мирового уровня! Авторский проект известного композитора и саунд-продюсера Александра Князева.

Проект Александра Князева – Triangle Sun знают и любят ценители качественной электроники всего мира! Наконец-то международный композитор, саунд-продюсер и вокалист выступит на сцене казино «Бумеранг».

Будьте готовы к тому, что 14 октября вы попадете в музыкальный космос! Александр Князев смело экспериментирует со звуком, но всегда придерживается своего уникального стиля. Звучание проекта постоянно меняется, но что-то неповторимое, присущее только Triangle Sun остается всегда.

Три факта, которые вас впечатлят:

Александр Князев написал музыку для таких событий, как Церемония Открытия Олимпийских игр, мировая выставка EXPO, Чемпионат Мира по Боксу и для многих других мировых проектов.

Triangle Sun завоевал Ибицу, приняв участие в крутейшем фестивале Café del Mar. Композиции Triangle Sun вошли в легендарные коллекции мировой музыки, такие как: Café Del Mar, Buddha Bar, Sony Music и более двух десятков других известных коллекций.

Отключитесь от будничных мыслей – окунитесь в мир музыкального наслаждения! Ждем вас вместе с друзьями 14 октября в казино «Бумеранг».

21 октября. Спектакль «Муж на час» Театр «В игре»

Где и когда: «Казино Сочи», второй этаж, игорная зона «Красная Поляна». Начало в 19:30. Подробнее – здесь.



Искрометная комедия! В главных ролях – Мария Горбань, Сергей Глушко и другие звезды театра и кино.

Ох как лихо закручен сюжет этой комедии! Уже сейчас приглашайте друзей и покупайте билеты, пока они ещё есть. 21 октября в театре «В игре» представят невероятно веселый спектакль с участием звёздных актёров: Мария Шекунова, Мария Горбань, Антон Жижин, Сергей Глушко, Сергей Пиоро.

На сцене будет происходить вот такая история. Виктория – одинокая девушка с абсолютным отсутствием личной жизни устраивает ужин, на который должны прийти ее более успешные одноклассницы со своими вторыми половинками. Она звонит в агентство по найму кавалеров и просит прислать ей сотрудника «брутального красавца европейской внешности».

Но на вызов является несколько иной типаж – Алексей. Герои пьесы и не догадываются, к чему приведет этот вечер. Это искрометная и актуальная комедия о дружбе, ревности, зависти, переживаниях и конечно — о любви! Автор: Ксения Жаркова, режиссёр: Антон Непомнящий.

Приглашайте любимых и родных в театр, чтобы провести вечер восхитительно. Спектакль в двух действиях, с антрактом.

26 октября Александр Шоуа и группа «НЕПАРА»

Где и когда: «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна», вход свободный, 18+. Начало в 21:00.



«Просто – здравствуй, просто — как дела?». А дела и у нас с вами — просто отлично! Ведь уже 26 октября в казино «Казино Сочи» выступят Александр Шоуа и группа «НЕПАРА».

Знакомые флагманские хиты «Другая причина», «Плачь и смотри», «Они знакомы давно», «Милая» солист исполняет в дуэте с талантливой Дарьей Храмовой. Профессиональные музыканты своими голосами и темпераментом придали старым песням свежее звучание. И успели записать новые композиции – стоит послушать!

Для прекрасного отдыха выбирайте те места, где уже есть праздничное настроение и где выступают любимые звезды. Встречаемся 26 октября в казино «Казино Сочи»!