Новогодний детокс: топ-9 направлений для трезвых путешествий

В этих местах вы сможете прекрасно провести время и отдохнуть без алкоголя.

Новый год часто вдохновляет на пересмотр своего образа жизни — и многие стремятся сделать его более трезвым. При этом такое явление, как трезвые путешествия, начиная с 2023 года становится все более популярным. Молодые люди все чаще полностью отказываются от алкоголя, а спрос на путешествия без него растёт. Russian Traveler изучил рекомендации в этой сфере и выбрал топ-9 необычных мест для трезвых путешествий в самых разных уголках мира.

Акурейри (Исландия)

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Акурейри — неформальная столица Северной Исландии — окружена снежными горами и расположена возле живописных фьордов. Этот небольшой город с его природной красотой и малолюдностью станет прекрасным выбором для спокойного новогоднего отдыха. Здесь вы найдете разнообразные магазины, кафе и музеи. Для полного расслабления стоит посетить природные бани Миватн, где можно отдохнуть в термальных водах, насыщенных минералами, а также полюбоваться водопадом Годафосс и другими природными чудесами.

Сидней (Австралия)

Фото: Unsplash

Когда думаешь об Австралии, на ум приходят пиво и барбекю, но Сидней — отличное место для трезвых путешествий. Здесь полно активных развлечений, таких как серфинг, плавание, велосипедные прогулки и пешие походы, а местные жители ценят здоровый образ жизни. В ресторанах Сиднея можно попробовать восхитительные стейки и свежие морепродукты, а в кафе — отличный австралийский кофе. Даже бары и крыши предлагают широкий ассортимент безалкогольных напитков.

Сент-Люсия (Карибы)

Фото: Unsplash

Сент-Люсия с ее вулканами, тропиками и пляжами — это тропический рай для отдыха и восстановления после стрессов городской жизни. Знаменитый вулкан около Суфриера с кипящими источниками и грязевыми бассейнами, а также вулканические вершины Питоны с множеством туристических маршрутов привлекают туристов. Пляжи острова отлично подходят для утренней йоги и медитаций, а местные курорты предлагают программы комплексного оздоровления. Спокойная атмосфера Сент-Люсии способствует размеренному началу нового года.

Бали (Индонезия)

Фото: Unsplash

Бали — одно из лучших мест, чтобы забыть про алкоголь. Зеленые рисовые поля, величественные вулканы и райские пляжи создают идеальную атмосферу для раннего подъема и исследования острова. Здесь доступны различные активности: пешие походы, паддлбординг, снорклинг, серфинг и многое другое. Если же ваша цель — расслабиться и пройти детокс, Бали предложит множество оздоровительных курортов, где можно заняться йогой или попробовать другие оздоровительные практики.

Агадир (Марокко)

Фото: Unsplash

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Агадир, расположенный на Атлантическом побережье Марокко, известен своими золотыми пляжами, теплым климатом и спокойной атмосферой, что делает его отличным местом для релаксации и детокса. В городе, где сложно найти алкоголь, гости могут наслаждаться различными активностями, такими как посещение традиционных хаммамов, прогулки по пальмовым садам и омолаживающие процедуры с аргановым маслом. Поездка в Райскую долину Атласских гор позволит насладиться природной красотой региона.

Стамбул (Турция)

Фото: Unsplash

Хотя в Турции преобладает исламская культура, в Стамбуле есть свои ночные заведения. Однако, исследуя этот город, легко забыть о выпивке. Вас ждут оживленные рынки, древние мечети, такие как Айя-София, и уютные чайные, где можно насладиться густым турецким чаем. Посетите торговый центр «Чичек Пасаджи» и Цистерну Базилика, известную как «Затонувший дворец».

Александрия (штат Вирджиния, США)

Фото: Unsplash

Александрия, часть столичного округа Вашингтон, сочетает близость к столице с уютом небольшого города. Вирджиния с ее разнообразием природных ландшафтов — от долины Шенандоа до гор Блу-Ридж и побережья Вирджиния-Бич — идеальна для начала нового года в тишине природы. На Вирджиния-Бич предлагаются каякинг-туры для наблюдения за дельфинами, а в штате проходят программы по снятию стресса и осознанности, подходящие для новогодней детоксикации.

Покхара (Непал)

Фото: Unsplash

Покхара, расположенная среди гималайских предгорий Непала, привлекает путешественников, стремящихся к осознанному отдыху. Город славится потрясающими видами на горы Аннапурна, озером Пхева и зелеными ландшафтами. Здесь развиты центры йоги и медитации, а также есть маршруты для трекинга и прогулки на лодках. Пагода мира и храм Биндхьябасини добавляют месту духовности. Спокойствие Покхары помогает расслабиться и восстановить силы.

Чиангмай (Таиланд)

Фото: Unsplash

В отличие от шумного Бангкока, второй по величине город Таиланда, Чиангмай, предлагает более спокойный отдых. Здесь можно насладиться природными красотами, такими как водопад Буа Тонг с уникальной скалой, по которой можно ходить, или посетить один из многочисленных буддийских храмов. Чиангмай порадует и любителей кофе: здесь множество уютных кафе, предлагающих напиток из местных зерен.

Дежурно напоминаем: чтобы устроить трезвое путешествие, необязательно выбирать экзотическое направление. Туризм без алкоголя возможен в любом месте и в любое время, было бы желание :)