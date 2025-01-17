Новогодний детокс: топ-9 направлений для трезвых путешествий

В этих местах вы сможете прекрасно провести время и отдохнуть без алкоголя.
Новый год часто вдохновляет на пересмотр своего образа жизни — и многие стремятся сделать его более трезвым. При этом такое явление, как трезвые путешествия, начиная с 2023 года становится все более популярным. Молодые люди все чаще полностью отказываются от алкоголя, а спрос на путешествия без него растёт. Russian Traveler изучил рекомендации в этой сфере и выбрал топ-9 необычных мест для трезвых путешествий в самых разных уголках мира.
Акурейри (Исландия)
Акурейри — неформальная столица Северной Исландии — окружена снежными горами и расположена возле живописных фьордов. Этот небольшой город с его природной красотой и малолюдностью станет прекрасным выбором для спокойного новогоднего отдыха. Здесь вы найдете разнообразные магазины, кафе и музеи. Для полного расслабления стоит посетить природные бани Миватн, где можно отдохнуть в термальных водах, насыщенных минералами, а также полюбоваться водопадом Годафосс и другими природными чудесами.
Сидней (Австралия)
Когда думаешь об Австралии, на ум приходят пиво и барбекю, но Сидней — отличное место для трезвых путешествий. Здесь полно активных развлечений, таких как серфинг, плавание, велосипедные прогулки и пешие походы, а местные жители ценят здоровый образ жизни. В ресторанах Сиднея можно попробовать восхитительные стейки и свежие морепродукты, а в кафе — отличный австралийский кофе. Даже бары и крыши предлагают широкий ассортимент безалкогольных напитков.
Сент-Люсия (Карибы)
Сент-Люсия с ее вулканами, тропиками и пляжами — это тропический рай для отдыха и восстановления после стрессов городской жизни. Знаменитый вулкан около Суфриера с кипящими источниками и грязевыми бассейнами, а также вулканические вершины Питоны с множеством туристических маршрутов привлекают туристов. Пляжи острова отлично подходят для утренней йоги и медитаций, а местные курорты предлагают программы комплексного оздоровления. Спокойная атмосфера Сент-Люсии способствует размеренному началу нового года.
Бали (Индонезия)
Бали — одно из лучших мест, чтобы забыть про алкоголь. Зеленые рисовые поля, величественные вулканы и райские пляжи создают идеальную атмосферу для раннего подъема и исследования острова. Здесь доступны различные активности: пешие походы, паддлбординг, снорклинг, серфинг и многое другое. Если же ваша цель — расслабиться и пройти детокс, Бали предложит множество оздоровительных курортов, где можно заняться йогой или попробовать другие оздоровительные практики.
Агадир (Марокко)
Агадир, расположенный на Атлантическом побережье Марокко, известен своими золотыми пляжами, теплым климатом и спокойной атмосферой, что делает его отличным местом для релаксации и детокса. В городе, где сложно найти алкоголь, гости могут наслаждаться различными активностями, такими как посещение традиционных хаммамов, прогулки по пальмовым садам и омолаживающие процедуры с аргановым маслом. Поездка в Райскую долину Атласских гор позволит насладиться природной красотой региона.
Стамбул (Турция)
Хотя в Турции преобладает исламская культура, в Стамбуле есть свои ночные заведения. Однако, исследуя этот город, легко забыть о выпивке. Вас ждут оживленные рынки, древние мечети, такие как Айя-София, и уютные чайные, где можно насладиться густым турецким чаем. Посетите торговый центр «Чичек Пасаджи» и Цистерну Базилика, известную как «Затонувший дворец».
Александрия (штат Вирджиния, США)
Александрия, часть столичного округа Вашингтон, сочетает близость к столице с уютом небольшого города. Вирджиния с ее разнообразием природных ландшафтов — от долины Шенандоа до гор Блу-Ридж и побережья Вирджиния-Бич — идеальна для начала нового года в тишине природы. На Вирджиния-Бич предлагаются каякинг-туры для наблюдения за дельфинами, а в штате проходят программы по снятию стресса и осознанности, подходящие для новогодней детоксикации.
Покхара (Непал)
Покхара, расположенная среди гималайских предгорий Непала, привлекает путешественников, стремящихся к осознанному отдыху. Город славится потрясающими видами на горы Аннапурна, озером Пхева и зелеными ландшафтами. Здесь развиты центры йоги и медитации, а также есть маршруты для трекинга и прогулки на лодках. Пагода мира и храм Биндхьябасини добавляют месту духовности. Спокойствие Покхары помогает расслабиться и восстановить силы.
Чиангмай (Таиланд)
В отличие от шумного Бангкока, второй по величине город Таиланда, Чиангмай, предлагает более спокойный отдых. Здесь можно насладиться природными красотами, такими как водопад Буа Тонг с уникальной скалой, по которой можно ходить, или посетить один из многочисленных буддийских храмов. Чиангмай порадует и любителей кофе: здесь множество уютных кафе, предлагающих напиток из местных зерен.
Дежурно напоминаем: чтобы устроить трезвое путешествие, необязательно выбирать экзотическое направление. Туризм без алкоголя возможен в любом месте и в любое время, было бы желание :)